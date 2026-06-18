La autorización de decibelios en las verbenas de San Juan llegarán a las fallas el jueves a más tardar

Las comisiones de falla que tienen previsto celebrar verbenas el próximo sábado con motivo de San Juan, recibirán este jueves el anexo en el que se les comunica que sus festejos quedan eximidos de la aplicación de la Ordenanza del Ruido y que establece que el ruido en las viviendas no puede exceder los 45 decibelios. Así lo han confirmado fuentes municipales, que contaban incluso con que este mismo miércoles ya saliera la disposición a la secretaría virtual de cada comisión.

La medida supone aplicar la excepción a la Ordenanza que, en su Artículo 45, señala que se podrá eximir "con carácter temporal, del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la Ordenanza en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos. En estos últimos se consideran comprendidos los acontecimientos musicales que se celebren en el término municipal de València".

En concreto, además de los actos organizados por el Ayuntamiento (Navidad, Gran Fira, Fallas, 9 d'Octubre, Virgen, San Vicente Ferrer y Mártir, Corpus y Balls al Carrer), los festejos que quedan eximidos del cumplimiento son los de Fallas en marzo -los no municipales, liberados desde hace tiempo por el Bando-, los de Semana Santa Marinera no municipales -que también tienen ya su propio bando- actuaciones musicales de interés cultural y, textualmente, "fiestas populares, tradicionales o singulares, autorizadas por el Ayuntamiento". Por ahí entró la concejalía de Fallas para solicitar la eximente, acabando antes de empezar con la rebelión que había preparado en la asamblea de presidentes. Y que no hace más que confirmar las larvadas diferencias que hay entre el Ayuntamiento y la Interagrupación. En enero de 2024 ya hubo un conato de rebelión cuando la Interagrupación anunció "medidas legales" por la exigencia de limitador-registrador para controlar el ruido de Fallas, que no se materializó.

Esta autorización es lo único que preocupa ahora a las más de comisiones que organizarán fiestas este fin de semana, junto con el habitual temor de no recibir a tiempo los permisos para la totalidad de elementos solicitados. Pero el problema viene ahora con la aplicación de la resolución judicial. Fuentes municipales reconocían este miércoles que "vamos a pasar de un extremo a otro"; es decir, de unos 85 decibelios de salida a 45 de recepción. Un volumen que abre muchas dudas de la viabilidad de prácticamente cualquier actividad en la calle de tipo festivo o lúdico que no esté amparado por las excepciones señaladas.

Carteles de dos de las fiestas falleras de San Juan: Suïssa-Alquería del Favero y Quart Extramurs / RLV

Las comisiones -que ya saben, además, que tienen que emplear un limitador-registrador para sus actos musicales en la calle- han elegido mayoritariamente el 20 de junio para celebrar las fiestas sanjuaneras. Son fiestas a jornada completa, en las que, además, a base de sondear los programas, la verbena nocturna se impone al tardeo. La mañana está ocupada por actividades recreativas, especialmente infantiles, hay comida general a mediodía y por la tarde abundan los juegos de mesa hasta que se quema la hoguera antes o después de la fiesta musical previa o posterior.

La Ofrenda, en asamblea extraordinaria

El debate sobre los decibelios opacó el otro tema estrella del mes de junio: el proyecto de ampliar la Ofrenda a una tercera sesión. Para la que ya se señala la forma de resolverlo: convocando una asamblea extraordinaria, que previsiblemente será el 21 de julio, una vez el Consejo Escolar ya haya dado el visto bueno a que el 16 de marzo sea no lectivo, condición indispensable para afrontar esa tercera jornada con una entrega de premios matinal.

La jornada, en ese caso, será monográfica, puesto que julio no tiene una asamblea ordinaria en su agenda. En la misma se presentará el modelo de nuevos horarios y orden de participación. Las comisiones también están ansiosas en saber qué va a pasar -si se materializa o no la ampliación-, especialmente por la contratación de las bandas de música.

Plazo improrrogable para cobrar subvención

La estrategia de la asamblea de presidentes de reclamar de forma insistente el levantamiento de la restricción -sin conocer la posibilidad de la excepción por fiestas populares- fue desactivada con la medida adoptada entre Fallas y Dominio Público pocas horas antes de la asamblea. Había sido el fruto de infinidad de contactos y comunicaciones entre agrupaciones de falla, comandadas por la Interagrupación. Un movimiento que contrasta poderosamente con el escaso interés por cumplir la premisa de presentar, el 15 de junio, el precio de las fallas que plantarán las comisiones en 2027, así como señalar la sección en la que se desea competir y el nombre de los artistas falleros.

Noticias relacionadas

Por esta apatía, la JCF ha abierto un nuevo plazo, hasta el 25 de junio. Revestido de "improrrogable" porque "todas aquellas comisiones que una vez transcurrido este plazo sigan sin aportar los datos, no podrán participar en el concurso de Fallas ni optarán a la subvención municipal". Para lo primero, participar en el concurso, siempre tendrán la posibilidad de un indulto en la asamblea -siempre dada a la condescendencia entre iguales-, pero la subvención, que es potestad municipal, sí que se perderá.