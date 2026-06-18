Listado (provisional) de candidatas a Fallera Mayor de València 2027
Consulta las falleras adultas que participarán en las preselecciones
La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista provisional de candidatas a falleras mayores de València 2027. Es el primer paso que sirve para abrir el plazo de alegaciones para, durante unos días reclamar por candidatas no inscritas o por aquellas que se considere que están inscritas irregularmente.
La lista no hace más que confirmar que elegir representantes de la ciudad es un proceso que está en pleno vigor. Y que es correlativo con el propio interés que supone el cargo de fallera mayor de comisión. El pasado ejercicio hubo casi un "pleno empleo": casi no quedaron falleras mayores e infantiles sin ocupar en cada colectivo fallero. Y como la gran mayoría de ellas se presentan a la preselección -o su plaza se ocupa por una fallera de a pie-, el proceso de julio contará con una gran cantidad de candidatas.
Tan solo en el atípico proceso de 2022 hubo una escasa participación, condicionada por la prolongación de los cargos hasta las Fallas de 2023. Tanto antes como después, cientos y cientos de falleras adultas e infantiles -y en este caso, también sus progenitores- sueñan con alcanzar un acto lleno de obligaciones, pero también de visibilidad.
Estas son las candidatas presentadas:
Las preselecciones comienzan el último fin de semana de junio:
Viernes, 26 de junio
Pabellón Norte: Quatre Carreres
Sala Canal: Russafa B
Sábado, 27 de junio
Pabellón Norte: Algirós
Domingo, 28 de junio
Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret
Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
Estas son las candidatas infantiles
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