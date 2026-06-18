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Listado (provisional) de candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Consulta las falleras adultas que participarán en las preselecciones

Vega Archer, una de las falleras de la corte 2026, cuando fue preseleccionada

Vega Archer, una de las falleras de la corte 2026, cuando fue preseleccionada / Fotofilmax

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista provisional de candidatas a falleras mayores de València 2027. Es el primer paso que sirve para abrir el plazo de alegaciones para, durante unos días reclamar por candidatas no inscritas o por aquellas que se considere que están inscritas irregularmente.

La lista no hace más que confirmar que elegir representantes de la ciudad es un proceso que está en pleno vigor. Y que es correlativo con el propio interés que supone el cargo de fallera mayor de comisión. El pasado ejercicio hubo casi un "pleno empleo": casi no quedaron falleras mayores e infantiles sin ocupar en cada colectivo fallero. Y como la gran mayoría de ellas se presentan a la preselección -o su plaza se ocupa por una fallera de a pie-, el proceso de julio contará con una gran cantidad de candidatas.

Tan solo en el atípico proceso de 2022 hubo una escasa participación, condicionada por la prolongación de los cargos hasta las Fallas de 2023. Tanto antes como después, cientos y cientos de falleras adultas e infantiles -y en este caso, también sus progenitores- sueñan con alcanzar un acto lleno de obligaciones, pero también de visibilidad.

Estas son las candidatas presentadas:

Russafa A

Russafa A / RLV

Russafa B

Russafa B / RLV

Zaidía

Zaidía / RLV

Algirós

Algirós / RLV

Benicalap

Benicalap / RLV

Seu-Xerea-Mercat

Seu-Xerea-Mercat / RLV

Campanar

Campanar / RLV

Camins al Grau

Camins al Grau / RLV

Botànic-La Petxina

Botànic-La Petxina / RLV

Benimàmet-Burjassot-Beniferri

Benimàmet-Burjassot-Beniferri / RLV

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró / RLV

Jesús

Jesús / RLV

El Carmen

El Carmen / RLV

Canyamelar-Grau-Nazaret

Canyamelar-Grau-Nazaret / RLV

Patraix

Patraix / RLV

Olivereta

Olivereta / RLV

La Creu Coberta

La Creu Coberta / RLV

Mislata

Mislata / RLV

Poblats al Sud

Poblats al Sud / RLV

Quart de Poblet-Xirivella

Quart de Poblet-Xirivella / RLV

Pla del Reial-Benimaclet

Pla del Reial-Benimaclet / RLV

Pla del Remei-Gran Vía

Pla del Remei-Gran Vía / RLV

El Pilar-Sant Francesc

El Pilar-Sant Francesc / RLV

La Roqueta-Arrancapins

La Roqueta-Arrancapins / RLV

Rascanya

Rascanya / RLV

Quatre Carreres

Quatre Carreres / RLV

Las preselecciones comienzan el último fin de semana de junio:

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

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Estas son las candidatas infantiles

Candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (listado provisional)

Candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (listado provisional)

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Candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (listado provisional) /

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