Listado (provisional) de candidatas a Fallera Mayor de València 2027

La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista provisional de candidatas a falleras mayores de València 2027. Es el primer paso que sirve para abrir el plazo de alegaciones para, durante unos días reclamar por candidatas no inscritas o por aquellas que se considere que están inscritas irregularmente.

La lista no hace más que confirmar que elegir representantes de la ciudad es un proceso que está en pleno vigor. Y que es correlativo con el propio interés que supone el cargo de fallera mayor de comisión. El pasado ejercicio hubo casi un "pleno empleo": casi no quedaron falleras mayores e infantiles sin ocupar en cada colectivo fallero. Y como la gran mayoría de ellas se presentan a la preselección -o su plaza se ocupa por una fallera de a pie-, el proceso de julio contará con una gran cantidad de candidatas.

Tan solo en el atípico proceso de 2022 hubo una escasa participación, condicionada por la prolongación de los cargos hasta las Fallas de 2023. Tanto antes como después, cientos y cientos de falleras adultas e infantiles -y en este caso, también sus progenitores- sueñan con alcanzar un acto lleno de obligaciones, pero también de visibilidad.

Estas son las candidatas presentadas:

Russafa A / RLV

Russafa B / RLV

Zaidía / RLV

Algirós / RLV

Benicalap / RLV

Seu-Xerea-Mercat / RLV

Campanar / RLV

Camins al Grau / RLV

Botànic-La Petxina / RLV

Benimàmet-Burjassot-Beniferri / RLV

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró / RLV

Jesús / RLV

El Carmen / RLV

Canyamelar-Grau-Nazaret / RLV

Patraix / RLV

Olivereta / RLV

La Creu Coberta / RLV

Mislata / RLV

Poblats al Sud / RLV

Quart de Poblet-Xirivella / RLV

Pla del Reial-Benimaclet / RLV

Pla del Remei-Gran Vía / RLV

El Pilar-Sant Francesc / RLV

La Roqueta-Arrancapins / RLV

Rascanya / RLV

Quatre Carreres / RLV

Las preselecciones comienzan el último fin de semana de junio:

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

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Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

Estas son las candidatas infantiles