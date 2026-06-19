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Candidatas a Fallera mayor Infantil de València (listado provisional)

Jimena Mompó, componente de la corte infantil 2026, cuando fue preseleccionada

Jimena Mompó, componente de la corte infantil 2026, cuando fue preseleccionada / Fotofilmax

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Siguiendo la misma lógica que ocurre en las propias comisiones, el número de candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 es menor que en adultas, porque también son menos las representantes de las comisiones en las últimas fiestas. Pero aún así, son muchas las que afrontarán las preselecciones que empiezan el último fin de semana de junio.

Las niñas participan en un proceso que es mucho más delicado que el de mayores, y en el que la presión es bastante mayor -nada que no suceda, por ejemplo, en el deporte base- y en el que las alegrías y decepciones se toman con más estridencia.

La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista provisional de aspirantes, que ahora están en examen general para poder presentarse alegaciones y resolverlas antes de que empiecen las preselecciones, puesto que las listas definitivas se publicarán la próxima semana.

Estas son las candidatas:

Algirós

Algirós / RLV

Benicalap

Benicalap / RLV

Benimàmet-Burjassot-Beniferri

Benimàmet-Burjassot-Beniferri / RLV

Botànic-La Petxina

Botànic-La Petxina / RLV

Camins al Grau

Camins al Grau / RLV

Campanar

Campanar / RLV

Canyamelar-Grau-Nazaret

Canyamelar-Grau-Nazaret / RLV

El Carmen

El Carmen / RLV

La Creu Coberta

La Creu Coberta / RLV

Jesús

Jesús / RLV

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró / RLV

Mislata

Mislata / RLV

Olivereta

Olivereta / RLV

Patraix

Patraix / RLV

El Pilar-Sant Francesc

El Pilar-Sant Francesc / RLV

Pla del Reial-Benimaclet

Pla del Reial-Benimaclet / RLV

Pla del Remei-Gran Via

Pla del Remei-Gran Via / RLV

Pla del Remei-Gran Via

Pla del Remei-Gran Via / RLV

Poblats al Sud

Poblats al Sud / RLV

Quart de Poblet-Xirivella

Quart de Poblet-Xirivella / RLV

Quatre Carreres

Quatre Carreres / RLV

Rascanya

Rascanya / RLV

La Roqueta-Arrancapins

La Roqueta-Arrancapins / RLV

Russafa A

Russafa A / RLV

Russafa B

Russafa B / RLV

La Seu-La Xerea-El Mercat

La Seu-La Xerea-El Mercat / RLV

Zaidía

Zaidía / RLV

Las preselecciones comienzan el último fin de semana de junio:

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

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Candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (listados provisionales)

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