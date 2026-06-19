Candidatas a Fallera mayor Infantil de València (listado provisional)
Siguiendo la misma lógica que ocurre en las propias comisiones, el número de candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 es menor que en adultas, porque también son menos las representantes de las comisiones en las últimas fiestas. Pero aún así, son muchas las que afrontarán las preselecciones que empiezan el último fin de semana de junio.
Las niñas participan en un proceso que es mucho más delicado que el de mayores, y en el que la presión es bastante mayor -nada que no suceda, por ejemplo, en el deporte base- y en el que las alegrías y decepciones se toman con más estridencia.
La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista provisional de aspirantes, que ahora están en examen general para poder presentarse alegaciones y resolverlas antes de que empiecen las preselecciones, puesto que las listas definitivas se publicarán la próxima semana.
Estas son las candidatas:
Las preselecciones comienzan el último fin de semana de junio:
Viernes, 26 de junio
Pabellón Norte: Quatre Carreres
Sala Canal: Russafa B
Sábado, 27 de junio
Pabellón Norte: Algirós
Domingo, 28 de junio
Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret
Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
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