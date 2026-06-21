Josué Beitia sube al olimpo de las Hogueras de Alicante con su primer premio de Especial

La Sección Especial de las Hogueras de Alicante inscribe a un nuevo artista en su galería de ganadores. Y en este caso, Josué Beitia se suma al selecto y escaso club de artistas que tienen primer premio tanto en la fiesta Alicantina como en las Fallas de València tras su victoria en l'Antiga de Campanar, su comisión de cabecera y en la que tiene contrato hasta 2028.

"Gènesi" es el lema del proyecto con el que se estrenaba en Florida-Portazgo y que le ha dado el máximo galardón en un concurso que ha reeditado la alta competencia de marzo, con Paco Torres -ganador el año pasado- en segunda posicion en Baver-Els Antigons y David Sánchez Llongo en tercera posición en su habitual Diputació-Renfe, a la que ha sumado su victoria en la categoría de plata, la Primera, en Foguerer Carolinas.

"Gènesi" es un viaje en el tiempo, con el que el artista reflexiona o cuestiona si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre.

Beitia, con su equipo, tras acabar la "plantà" / J. Beitia

Beitia (que también ha ganado en Sección Tercera en José María Py) afrontaba el concurso con la responsabilidad de hacerlo con el máximo presupuesto y con la presión que esto supone. El monumento es de 123.000 euros, una dotación que supera, en la Especial de Fallas, lo declarado el pasado mes de marzo por dos comisiones, Duque de Calabria y Cuba-Literato Azorin.

La comitiva fallera se estrena en Alicante con la mascletà de Mediterráneo /

Clasificacion de la Sección Especial de Hogueras

1. Florida Portazgo (Josué Beitia)

2. Baver-Els Antigons (Paco Torres)

3. Diputació-Renfe (David Sánchez Llongo)

4. La Ceràmica (Palacio & Serra)

5. Sagrada Familia (Pere Baenas)

6. Sèneca-Autobusos (José Gallego y Toni Pérez)

7. Calvo Sotelo (Mario Gual)

8. Port d'Alcant (SacabutxArt)

9. Explanada (Pau Soler)

10. Florida Plaza La Viña (Sergio y Lorenzo Fandos)

11. Carolinas Altas (Luis Espinosa)

11. Polígono de San Blas (Javier Gómez Morollón)

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En la Sección Primera, la victoria de David Sánchez Llongo ha estado acompañada por Ernesto Cimas con el segundo premio en Sant Blai-La Torreta y Sergio Musoles en Ángeles-Felipe Bergé.