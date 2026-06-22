¿Qué artistas han ganado la Sección Especial de Fallas y Hogueras? Beitia se une al club (y son muy pocos)

Con su victoria en la presente edición, Josué Beitia se suma al corto y selecto grupo de artistas que han conseguido doblar primer premio de Sección Especial en las dos grandes capitales estacionales del arte efímero: Fallas en marzo y Hogueras en junio. De hecho, se trata de situaciones poco habituales aunque se estén multiplicando en los últimos años.

Arte efímero es uno y otro, pero durante décadas, ambas fiestas hicieron vidas paralelas. Por una mezcla de usos y costumbres. No era tan habitual que artistas falleros acudieran a plantar en Alicante ni viceversa. Había una cierta autosuficiencia de medios en una y otra zona. Añádase la diferencia estética, mucho más acentuada en décadas anteriores, mientras que, en la actualidad es palpable el acercamiento entre una y otra fiesta, cuando no la uniformidad estética -con sutiles cambios, pero mucho menores que en décadas anteriores-, especialmente con la llegada de nuevos materiales. También se han roto barreras, como la protección al artista local, que en no pocas ocasiones penalizaban al artista fallero -de València, Burriana o de cualquier población-. Ahora en Alicante hay un auténtico desembarco de artistas falleros, que hacen "la temporada". De la misma manera que el constructor de hogueras desembarca en València, aunque lo hace con menos frecuencia para lo que es una más que buena hoja de servicios de los que vienen a plantar.

Entrega de premios en las Hogueras 2026 /

Las hogueras "de los bustos"

En el caso de Especial, en la actualidad es prácticamente un monopolio de los talleres falleros, dominadores de volúmenes y capaces de girar estéticamente con la llegada de esos nuevos materiales. Más allá de que las Hogueras de Especial actuales tienen sus propios vicios. Si en Fallas son grandes volúmenes abiertos, con inifinidad de pequeños remates y contrarremates, Alicante es un muestrario de grandes bustos centrales, especialmente femeninos, sobre los que se levanta la geometría.

En este contexto, la Especial de Hogueras se ha convertido en un particular pique entre artistas de renombre. Pero solo tres de ellos han conseguido, hasta ahora, el doblete Fallas-Hogueras.

Por Alicante han pasado artistas ganadores de Especial de Fallas como Pedro Santaeulalia o Carlos Carsí, que no han logrado el doblete. Y al revés: Manuel Algarra o Vicente Martínez Aparici ejemplifican los triunfadores en Hogueras a los que les falta el oro fallero.

El primer doblete tardó... doce años

En materia de hogueras grandes, Beitia es el tercer artista que lo consigue. Un camino que inauguró Pere Baenas con su victoria en Carolinas Altas de 2002, pero que tendría que esperar hasta 2014 para completar el doblete, puesto que fue en ese ejercicio, y para la Plaza del Pilar, cuando logró su primera victoria en la Especial de Fallas. En la actualidad disfruta de cinco victorias en Fallas y siete en Hogueras.

El siguiente sería David Sánchez Llongo. En su caso fue doblete y el mismo año: 2023. Lo logró primero en Exposición-Micer Mascó y completó con Diputación-Renfe. Más aún, en su caso logró un particular triplete al ganar, en septiembre, el tercer gran concurso en otra zona del calendario: las Fallas de Elda. Un particular "Grand Slam" en un mismo año.

La corte desembarca en la mascletà del 22 de junio en Alicante /

Beitia ha logrado su victoria en 2026 después de haberla conseguido previamente en l'Antiga de Campanar en 2024. Desde su victoria en Fallas -en el año, además, de su estreno en la categoría- no ha dejado de ser una baza extremadamente sólida y si no ha conseguido más victorias en 2025 y 2026 ha sido porque ha encontrado la oposición de un Sánchez Llongo que, en estos momentos, además de sus virtudes artísticas, juega en "otra liga" a efectos de posibilidades económicas.

Ausias Estrugo, a hombros tras ganar en Ángeles-Felipe Berge / Falla Angeles Felipe Berge

Cuatro en infantiles... y Ausiàs ya tiene el 50%

En infantiles, el doblete llegó antes porque en este caso, el debate estético siempre ha sido menor. Las hogueras infantiles no han estado tan sometidas a los cánones estéticos, por lo que desembarcar con un estilo de falla infantil era más susceptible de ganar. Paco López Albert lo hizo varios años en Hogueras -en Carolinas Altas- coincidiendo en el tiempo con sus victorias en marzo, ora en Obispo Amigó, ora en Archiduque Carlos-Chiva. Con el cambio de siglo se unieron a los dobletes los artistas José Gallego, Julio Monterrubio e Iván Tortajada.

Este año, la victoria ha sido para Ausiàs Estrugo. El artista gandiense ya es conocido en València, donde desembarcó con excelentes resultados en Doctor Serrano-Carlos Cervera y el pasado mes de marzo se estrenó en la Sección Especial Infantil, tras saltar a Joaquín Costa-Conde Altea, donde obtuvo el sexto premio.