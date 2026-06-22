Las Hogueras celebran su primera sesión de Ofrenda con muchos falleros y horarios (aún) sostenibles

Alicante aún puede permitirse el lujo de tener una Ofrenda racional si nos atenemos a los horarios falleros. Es verdad que acacaba de cruzarse la medianoche cuando acabó el festejo, pero eso es altamente temprano en términos de la ciudad de València. Los censos en las Hogueras aún pueden permitirse, además, desfilar por una única calle y tener una comitiva de entidades invitadas más que abundante -juntas locales, por ejemplo, acudían con los cargos representativos al completo, falleras mayores y cortes junto con fiestas hermanas y casas regionales- sin perder el sentido común.

En Alicante se desfila por censo y el horario, además, es mucho más suave: empieza a las seis de la tarde -pretender hacerlo antes, con las altas temperaturas, es altamente desaconsejable-. El desfile de foguerers y barraquers y músicos se completa con la presencia más que notable de invitados, y no solo esas juntas locales, sino de comisiones de falla hermanadas con comisiones de hogueras y cuyos cargos representativos también toman parte, en justa correspondencia con lo que sucede después en marzo.

La comitiva fallera se estrena en Alicante con la mascletà de Mediterráneo /

Turno de Marta y la corte infantil

La embajada fallera centró el protagonismo, lógicamente, en las infantiles, puesto que en esta primera jornada es la belleza infantil quien cierra el cortejo en la Concatedral de San Nicolás. Así, Marta Mercader y la corte infantil fueron las últimas antes de la representación de la ciudad anfitriona. A la fallera mayor, en este caso, le toca estar en la tribuna de invitados.

Carmen, Marta y la corte infantil visitan la hoguera Seneca-Autobusos /

Plegaria contra las guerras

A las once y media es cuando empezaba la parte litúrgica con la entrega de las flores de las comitivas ante la imagen de la Virgen del Remedio, la plegaria de la belleza infantil, Leire Arellano, quien pidió "por los niños enfermos y los que se sienten solos y

que terminen las guerras y que y los niños puedan vivir sin miedo y que no les falte una familia y una escuela".

A medianoche casi en punto había terminado la primera sesión tras cantarse los himnos. Como empieza a ser una costumbre, la embajada valenciana -fallera mayor y corte- procuran aprender y cantar el himno de las Hogueras en señal de cortesía.

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Este lunes se completará el festejo. La Ofrenda se celebran el primer y segundo de los cuatro días grandes (equivalmente al 16 y 17 de marzo) porque la siguiente noche es la del Desfile Folclórico Internacional.