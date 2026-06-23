El "Terreta" de Carme Prades llega a la "millor terra del mon" en una Ofrenda retrasada por la ola de calor

Las Hogueras de Alicante tienen un problema que las Fallas apenas han catado tangencialmente: el calor sofocante. Nada que ver con el "Tiempo de Fallas". Y como pequeña muestra fue aquel septiembre de 2021, en el que la fiesta volvió a nacer tras un año y medio de ausencia y se celebró fuera de calendario, con los rigores del calor. De hecho, la Ofrenda tuvo una sesión matinal -esa que ha entrado en los debates sobre cómo buscarle una salida al festejo actualmente-. Se hizo porque era la única manera de albergar a todos los participantes porque lo que no se iba a hacer -no se hizo- fue empezar la sesión vespertina en horario normal, tres y media, ante el temor de derretir a los participantes.

Aquella Ofrenda empezó a las cinco de la tarde. En Alicante se pueden permitir empezar a las seis, lo cual, a finales de junio, es altamente recomendable. Pues ni así: la segunda sesión se retrasó deliberadamente 45 minutos más habida cuenta las elevadas temperaturas que sacudieron la "terreta". Aún así, la segunda sesión acabó bastante antes que la infantil, con el remate a cargo de la bellea del foc, María Pastor. Y justo antes lo hicieron Carmen Prades y la corte mayor. Las trece falleras disfrutaron de su jornada fogueril, al precio de toda una jornada a altísimas temperaturas. En estas cosas siempre se recuerda que es un mal menor, porque las bellezas tienen que soportar los mismos rigores del mercurio pero con un terciopelo negro permanente. Durante la mascletà, por lo menos, las falleras tienen la tregua de la manga de farol. Así lo vivieron las catorce falleras de la comitiva oficial -las trece mayores y Marta Mercader- y las numerosas falleras mayores e infantiles invitadas por las comisiones fogueriles.

La corte desembarca en la mascletà del 22 de junio en Alicante /

El "Terreta" en la "terreta"

Carmen Prades se cambió para el día grande y el "Terreta" llegó a la "millor terra del mon" -que así lo dijo el poeta Mariano Roca de Togores-. Es uno de los días que el espolín oficial sale del portatrajes. El traje emblemático de la fallera mayor de València sale en casos muy determinados y la Ofrenda alicantina es uno de ellos. Antes de medianoche ya estaban depositadas las flores y cantados los himnos.

La fiesta continúa este martes y la comitiva valenciana continuará con visitas a diferentes distritos, así como en la mascletà y en el Desfile Internacional.