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Las Hogueras sostienen el desfile que en Fallas ya murió como "Cabalgata del Reino"

Alicante mantiene como último gran acto colectivo y en clave de multiculturalidad el desfile que en València vivió su decadencia y desaparición

Así es el Desfile Folclórico de las Hogueras de Alicante

Así es el Desfile Folclórico de las Hogueras de Alicante

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Así es el Desfile Folclórico de las Hogueras de Alicante /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Cabalgata, "parade", desfile, llámese como se llame, no es más que un recorrido temático. València mantiene a duras penas la Cabalgata del Ninot y hace ya tiempo que liquidó la Cabalgata del Reino. Era un desfile folclórico que, en una de las noches de marzo -normalmente muy frías- se convertía en una exaltación de lo propio. Allí llegaban las poblaciones con su folclore y con su poder de arrastre de público. Sin embargo, el festejo fue decayendo con el paso de los años. Por repetitivo y porque daba la sensación de que ya lo había dado todo.

Ya por entonces, Alicante tenía su propio desfile, que gozaba de fama y reconocimiento. Era el desfile "de las brasileñas". Dicho de otra forma: donde en València era todo muy propio (por eso era "del Reino"), en Hogueras ya se le daba una visión más cosmopolita, convirtiéndose en un reclamo potente en una ciudad en pleno estreno del verano.

Paseo por las Hogueras de Alicante: visita de la comitiva fallera a Florida Portazgo y Diputación Renfe

Paseo por las Hogueras de Alicante: visita de la comitiva fallera a Florida Portazgo y Diputación Renfe

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Paseo por las Hogueras de Alicante: visita de la comitiva fallera a Florida Portazgo y Diputación Renfe /

La Cabalgata del Reino, rebautizada en los últimos años como Cabalgata Folclórica acabó por echar el cierre y, como queda dicho, la del Ninot sobrevive bajo mínimos en Fallas.

En Alicante, sin embargo, el desfile se sigue manteniendo como el último gran acto de la víspera del final. En un recorrido parecido al de la Ofrenda, comparsas de asociaciones, casas y comunidades recorrieron el centro en lo que ha virado ahora en una cosmovisión de la multicultural de la ciudad (Ucrania, Uruguay, Venezuela, México, Georgia, Argentina, Bolivia, Paraguay...) junto con participación a escala estatal y autonómica.

Tercera mascletà de Hogueras con Alicante, València y Castelló

Tercera mascletà de Hogueras con Alicante, València y Castelló

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Tercera mascletà de Hogueras con Alicante, València y Castelló /

60 años de desfile

El festejo celebraba el 60º aniversario y la embajada valenciana también estuvo presente, como es también habitual. Carmen Prades, Marta Mercader y su corte de honor fueron de las primeras en recorrer el trazado en una carroza, para posteriormente contemplar el resto del desfile en tribuna.

La fiesta de las Hogueras está llegando a su fin. Queda el 24, el de la ceremonia del fuego. El día tonto, que nadie quiere que llegue y en el que el programa ya no se acoge con tanto entusiasmo. Espíritu de 19 de marzo. Carmen y Marta se quedan para contemplar la quema de la hoguera oficial desde el Ayuntamiento. El fuego posteriormente se irá desplazando por la ciudad para ir quemando las diferentes hogueras y completar nuevamente el ciclo.

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