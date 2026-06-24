Todo preparado para las Preselecciones Falleras. Este es el calendario definitivo

Las Fallas preparan para uno de sus momentos más importantes del calendario. Y además, de los más largos. A lo largo de casi un mes, más de seiscientas falleras se enfrentan al proceso más deseado: ser fallera mayor e infantil de València. Una carrera de obstáculos, tres, aunque solo fallar el último tiene premio, estar en la corte de honor, que tampoco está mal. Es una carrera de frustración matemática: solo conseguirá el objetivo una de cada 23 de las candidatas que, ahora mismo, están en la lista de participantes.

Los Jardines del Palau albergarán el grueso de las preselecciones. Ya está todo preparado, con los escenario ya levantados, así como los puestos de restauración, sillas y mesas, que ofertarán una noche no a la fresca -suelen ser más que tórridas- pero sí con los elementos que ayuden a contemplar el desfile de candidatas y lectura de veredictos.

Este viernes empieza el proceso con las dos primeras, a las que se sumarán tres más durante el fin de semana. Lo que quiere decir que el mes de julio empezará con la quinta parte de las preseleccionadas ya elegidas. No hay sorpresa en la jornada inaugural: Quatre Carreres y Russafa B son dos de los sectores habituales en estos primeros tanteos. Se ha caído de la convocatoria Olivereta, prevista para el sábado 27 pero que con su representante en la corte actual, Zoe Molino, visitando la ciudad de Burgos, han trasladado su convocatoria y será la particular ceremonia de clausura, el 19 de julio.

Por delante esperan noches largas y calurosas, cargadas de ilusión y tensión, con más decepción que alegría (esa es la aritmética). Durante dos jornadas, los jurados se reunirán con las candidatas para elegir a tres de ellas o dos en el caso de Russafa A, Russafa B, Mislata, Creu Coberta y Patraix, que tienen menos por el número de comisiones que los conforman.

Las preselecciones llegan con un añadido importante, al menos en la teoría: el nuevo intento de endurecer las condiciones a los jurados para evitar que éstos se presenten -y sean elegido- con las cartas marcadas. Hay listas abiertas (ya cerradas) para las preselecciones y después las habrá para la fase final. Para tomar parte hay que firmar una declaración jurada. Que no está claro que sea la panacea, pero es un intento de tapar rendijas.

A lo que hay que añadir otra: la directiva de la JCF podrá destituir a un jurado en cuanto considere que hay una mala praxis.

La fiesta empieza este viernes y éste es el calendario al completo

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

Copied! Carmen Prades y su corte llevan las Fallas hasta el camino de Santiago / Esteban San Canuto

Viernes, 3 de julio

Pabellón Norte: Mislata

Pabellón Sur: Pla del Remei-Gran Vía

Sábado, 4 de julio

Pabellón Norte: Pla del Reial-Benimaclet

Pabellón Sur: El Carmen

Músico Espí: Rascanya

La Torre: Poblats al Sud

Demarcación por anunciar: Quart-Xirivella

Domingo, 5 de julio

Pabellón Norte: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

Pabellón Sur: Patraix

Viernes, 10 de julio

Pabellón Norte: Russafa A

Pabellón Sur: La Roqueta-Arrancapins

Sábado, 11 de julio

Pabellón Norte: Jesús

Pabellón Sur: La Creu Coberta

Domingo, 12 de julio

Pabellón Norte: Camins al Grau

Pabellón Sur: El Pilar-Sant Francesc

Viernes, 17 de julio

Pabellón Norte: Benicalap y Campanar

Pabellón Sur: Botànic-La Petxina

Sábado, 18 de julio

Pabellón Norte: Zaidía

Pabellón Sur: Seu-Xerea-Mercat

Domingo, 19 de julio

Pabellón Sur: Olivereta

Todas aquellas que superen esta fase serán invitadas a participar en el Sopar de la Punxà, el sábado 25 de julio. Al día siguiente tomarán parte en diferentes carrozas en la Batalla de Flores que pone el colofón a la Gran Fira.