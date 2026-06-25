Ya se conocen las candidatas definitivas a Fallera Mayor Infantil de València 2027
Consulta el listado definitiv de candidatas
La Junta Central Fallera ha dado a conocer, ahora sí, la lista definitiva de candidatas a Fallera Mayor Infantil de València. Tras publicarse las listas provisionales, y tras abrir un plazo para la presentación de alegaciones, la lista ha quedado confeccionada definitivamente.
Las niñas participantes en el concurso deben tener la edad reglamentaria para participar de acuerdo con el acuerdo aprobado en su momento, cuando, a instancias de la secretaría municipal, se recordó que una candidata que llega habiendo superado la edad adulta -que no la mayoría de edad- no puede participar en el concurso infantil, sino en el mayor. La otra opción es no participar y dejar abierta la posibilidad de que sea otra niña de la comisión la que tome parte en la preselección, en las mismas condiciones y posibilidades.
Este es el listado definitivo de candidatas infantiles:
Las preselecciones empiezan este fin de semana con la celebración de las cinco primeras.
Viernes, 26 de junio
Pabellón Norte: Quatre Carreres
Sala Canal: Russafa B
Sábado, 27 de junio
Pabellón Norte: Algirós
Domingo, 28 de junio
Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret
Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
Las preselección de viernes y sábado empiezan a las 22 horas y las de domingo, a las 21 horas.
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