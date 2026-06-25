Ya se conocen las candidatas definitivas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

La Junta Central Fallera ha dado a conocer, ahora sí, la lista definitiva de candidatas a Fallera Mayor Infantil de València. Tras publicarse las listas provisionales, y tras abrir un plazo para la presentación de alegaciones, la lista ha quedado confeccionada definitivamente.

Las niñas participantes en el concurso deben tener la edad reglamentaria para participar de acuerdo con el acuerdo aprobado en su momento, cuando, a instancias de la secretaría municipal, se recordó que una candidata que llega habiendo superado la edad adulta -que no la mayoría de edad- no puede participar en el concurso infantil, sino en el mayor. La otra opción es no participar y dejar abierta la posibilidad de que sea otra niña de la comisión la que tome parte en la preselección, en las mismas condiciones y posibilidades.

Este es el listado definitivo de candidatas infantiles:

Listado (definitivo) de candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

Las preselecciones empiezan este fin de semana con la celebración de las cinco primeras.

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

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Las preselección de viernes y sábado empiezan a las 22 horas y las de domingo, a las 21 horas.