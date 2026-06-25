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Las candidatas de Russafa A y Quatre Carreres inician la carrera por ser Fallera Mayor de València

Dos sectores habitualmente madrugadores inician este viernes el largo proceso de elección, que dará a conocer los diez primeros nombres de finalistas

Candidatas que participan en las preselecciones del viernes

Candidatas que participan en las preselecciones del viernes / RLV

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Nueve meses exactos después de la elección en el Roig Arena, ocho y medio después de La Telefonada a Carmen Prades y Marta Mercader, el proceso de elección de las nuevas falleras mayores de València, las que han de venir para 2027 y cuyo nombre se conocerá seguramente el 13 de octubre (el lunes tras el 9 d'Octubre es 12, festivo nacional), la maquinaria se vuelve a poner en marcha con las Preselecciones.

Desde que, en la segunda mitad de los años ochenta, la Junta Central Fallera se reorganizó en sectores con denominación de distritos, la fase previa se realiza por criterio geográfico para llevar a la final a falleras representantes de todos los barrios.

Una candidata por sector, luego dos... y ahora tres

Empezaron siendo una por sector; después pasó a dos a finales de década. Ya en el nuevo siglo abrió la posibilidad a tres en función al número de candidatas y después pasó a ser una cantidad fija: tres por sector según el número de comisiones que integran el sector, presenten candidata o no.

Candidatas de Russafa B en la Preselección a Falleras Mayores 2027

Candidatas de Russafa B en la Preselección a Falleras Mayores 2027

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Candidatas de Russafa B /

Candidatas de Quatre Carreres en la Preselección a Falleras Mayores 2027

Candidatas de Quatre Carreres en la Preselección a Falleras Mayores 2027

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Candidatas de Quatre Carreres /

La ecuación significa que, en la actualidad son 73 las que superarán la primera criba. Llegaron a ser 74, pero el año pasado, la desaparición de Montesa-Doctor Marañón redujo las candidatas de Creu Coberta a dos. Este sector, junto con Russafa A y B, Patraix y Mislata son las que presentarán un par de falleras, por tres del resto de sectores.

La práctica totalidad de preselecciones tendrán lugar en los Jardines del Palau, aunque hay algunas que se siguen celebrando en la calle, y siempre las mismas.

Dos sectores habitualmente "madrugadores"

También suele haber un calendario con cierta uniformidad. Siempre Russafa B se apunta a la primera jornada. Y desde hace muchos años, es la única que lo hace bajo techo: en la sala Canal.

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Este viernes estará acompañada de Quatre Carreres, otra habitual en las primeras jornadas, éste sí en los Jardines del Palau. De este primer día saldrán ya elegidas cinco adultas y cinco niñas, las primeras de las 146 que obtendrán el pase. Con la esperanza de tener más suerte que en el presente ejercicio, en el que ninguno de los dos sectores tiene representación.

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