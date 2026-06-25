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Estas son las candidatas (definitivas) a Fallera Mayor de València 2027

Consulta la lista de todas las participantes en las Preselecciones

Imagen de las preselecciones del pasado verano

Imagen de las preselecciones del pasado verano / Fotofilmax

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Ahora sí. Todas aquellas que quieren ser Carmen Prades en versión 2027 forman parte ya de un listado de 26 folios, uno por sector, en el que figuran como candidata a Fallera Mayor de València. Son las que se han inscrito y que han superado el periodo de alegaciones. La práctica totalidad de ellas son las falleras mayores de cada comisión el pasado ejercicio y son muchas, muchísimas. Porque las comisiones tienen el cargo representativo ampliamente cubierto -más en adultas que en infantiles- y ninguna renuncia a tomar parte en una particular carrera por un puesto en el que tendrán, tendrían, vivencias y visibilidad.

73 serán las supervivientes de cuatro fines de semana que empiezan este viernes y que pasarán el mes de agosto a la espera de ser convocadas por el nuevo jurado para llevar a cabo la última gran selección, en la que una de cada seis -un poco menos- obtendrá el pasaporte para vivir la fiesta de forma muy especial.

Este es el listado definitivo

Candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (listado definitivo)

Candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (listado definitivo)

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Candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (listado definitivo) /

Las preselecciones empiezan este fin de semana:

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

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Las preselección de viernes y sábado empiezan a las 22 horas y las de domingo, a las 21 horas.

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