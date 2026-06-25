Horario y lugar de la Macromascletà Universal que se dispara el sábado en València
Las fiestas de San Juan concluyen con un espectáculo pirotécnico y una macrofiesta organizada por cinco comisiones falleras de Benicalap
La ciudad de València rematará este sábado los festejos de San Juan con la segunda tanda de fiestas populares organizadas por las comisiones de falla. Después de la primera jornada del pasado día 20, y de la fiesta popular en la playa, queda esta segunda entrega de los permisos concedidos en las diferentes demarcaciones para poder organizar actividades infantiles, comidas populares y tardeos o verbenas, sin los límites establecidos por la sentencia judicial de Les Arts apelando a la excepcionalidad por "tradición".
Pero más allá de los actos convencionales, la jornada del sábado incluye un espectáculo pirotécnico y una serie de festejos adyaventes. La avenida del Levante UD, junto a la Ciudad del Artista Fallero (en la explanada donde, la pasada Navidad, se levantó el Circ de Nadal), la Federació Amics de la Pólvora de Benicalap ha convocado para una jornada de fiesta, incluyendo el disparo de una nueva edición de la Macromascletà Universal.
Se trata de un grupo de cinco comisiones falleras del barrio (General Llorens, Acacias-Picayo, Periodista Gil Sumbiela-Azucena, Pedro Cabanes-Juan XXIII y Manuel Melià i Fuster-María Fernanda d'Ocón) que llevan desde antes de pandemia, y con no pocas vicisitudes, disparando un fuego diurno de gran potencia.
300 kilos de Turís
En esta ocasión serán 300 los kilos de material pirotécnico que pondrá en juego la Pirotecnia Turís. Será a las 21 horas, antes y después de una jornada de conciertos "Techno Flamenco" que empezará a las cinco de la tarde y terminará a las tres de la madrugada. Hay anunciado, por bandas horarias, House, Flamenco House, Tech House y Fusión.
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