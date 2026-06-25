Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche San Juan playaIncendio en TorrentSupermercados abiertos San JuanHuelga profesores ValenciaInstituto FoiosAgresión San Juan ValènciaChernóbil Campanar
instagramlinkedin

El sueño de una noche (fallera) de verano

Las actuales falleras mayores y cortes de honor pasaron también por el brete de las Preselecciones y cuyos nombres ya empezaron a escucharse la primera noche

Así superaron las preselecciones Carmen Prades, Marta Mercader y las cortes de honor 2026

Así superaron las preselecciones Carmen Prades, Marta Mercader y las cortes de honor 2026

Ver galería

Así superaron las preselecciones Carmen Prades, Marta Mercader y las cortes de honor 2026 /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Para llegar a lo más alto, las falleras que ahora ejercen la embajada de la fiesta pasaron por el mismo paso que las que ahora mismo están a punto de protagonizarlo: inscribirse, participar en la preselección, ser examinadas y acabar la noche de julio (o junio) con la satisfacción de tener una plaza en la fase final. Que rematarían durante el mes de septiembre.

Del grupo de 26, María Mariner fue la primera en escuchar su nombre en la preselección, apenas un par de minutos antes que Daniela Roig y Paula Castell, todas ellas en Pla del Remei-Gran Vía que, hace doce meses, se celebró la primera noche. Ese primer fin de semana (27, 28 y 29 de junio) también se incorporaron cuatro de las elegidas en Seu-Xerea-Mercat: Vega Archer, Mar Vivanco, Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles. Y también lo hizo, desde El Pilar-Sant Francesc, Vega Carmen González.

Curiosamente, las últimas fueron elegidas relativamente pronto, el 13 de julio, con tres infantiles: Olga Garriga, Alba García-Pardo y Jimena Noguera, elegidas entre Canyamelar-Grau-Nazaret y Zaidía. Del último fin de semana, con Benimàmet-Burjassot Beniferri, Patraix y Camins al Grau, ninguna tuvo la fortuna de redondear en el Roig Arena.

La última adulta que superó la preselección fue el día anterior, Marta Salvador, en la doble preselección de Benicalap y Campanar.

Noches accidentadas

Su elección fue una de las marcadas por la meteorología adversa. Ante la alerta que había, esta preselección se llevó al casal de Acacias-Picayo donde, bajo un calor sofocante, se dieron a conocer los nombres. Esa noche, al final, no llovió, pero es que la gente ya venía escarmentada del fin de semana anterior: en el día 12 de julio, una tromba de agua y aparato eléctrico cayó justo en el momento de conocer los veredictos. Esto llevó a situaciones de lo más insólitas, como le pasó a Marta Capella, que fue elegida en medio de la cortina de agua -no hubo tiempo más que para una foto con Berta y Lucía rápidamente, ni siquiera con himnos ni siquiera megafonía-, mientras que Anabel Calero y Virginia Pulido conocieron su preselección en Poblats al Sud y Rascanya encerradas en los casales de las demarcaciones en las que se celebraron: Tres Camins y Músico Espí.

Noticias relacionadas y más

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026

Ver galería

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Presentación de todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2025

Presentación de todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2025

Ver galería

Presentación de las candidatas a Fallera Mayor de València 2025 (todas las candidatas) /

La noche del (futuro) trébol de cuatro hojas

¿Y Carmen Prades y Marta Mercader? Pues salieron elegidas el 11 de julio, un día antes de la tormenta del fin del mundo. Separadas por apenas un par de minutos, puesto que, como bien se sabe, ambas pertenecen al mismo sector, La Roqueta-Arrancapins. De esa elección en el Pabellón Sur salieron también Ani Torregrosa y Martina Songel, el particular "trébol de cuatro hojas" de este sector el pasado año, el más agraciado en el acta final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  2. Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
  3. Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
  4. Supermercados abiertos en València el 24 de junio, festivo de San Juan: horarios y cuáles abren
  5. La (mala) vida entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo a un niño en la inmundicia
  6. Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València
  7. La Joyería Mira de València cierra tras casi 120 años de historia por la inseguridad y la jubilación de su dueño
  8. Alerta por el estado del primer olivo de València: 'Si una rama cae sobre una persona, la mata

Las candidatas de Russafa A y Quatre Carreres inician la carrera por ser Fallera Mayor de València

Las candidatas de Russafa A y Quatre Carreres inician la carrera por ser Fallera Mayor de València

El sueño de una noche (fallera) de verano

El sueño de una noche (fallera) de verano

Todo preparado para las Preselecciones Falleras. Este es el calendario definitivo

Todo preparado para las Preselecciones Falleras. Este es el calendario definitivo

Las Hogueras sostienen el desfile que en Fallas ya murió como "Cabalgata del Reino"

Las Hogueras sostienen el desfile que en Fallas ya murió como "Cabalgata del Reino"

Este es el calendario de las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2027: fechas y sectores

Este es el calendario de las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2027: fechas y sectores

El "Terreta" de Carme Prades llega a la "millor terra del mon" en una Ofrenda retrasada por la ola de calor

El "Terreta" de Carme Prades llega a la "millor terra del mon" en una Ofrenda retrasada por la ola de calor

¿Qué artistas han ganado la Sección Especial de Fallas y Hogueras? Beitia se une al club (y son muy pocos)

¿Qué artistas han ganado la Sección Especial de Fallas y Hogueras? Beitia se une al club (y son muy pocos)

Les Fogueres celebren la seua primera sessió d’ofrena amb molts fallers i horaris (encara) sostenibles

Les Fogueres celebren la seua primera sessió d’ofrena amb molts fallers i horaris (encara) sostenibles
Tracking Pixel Contents