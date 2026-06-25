El sueño de una noche (fallera) de verano

Para llegar a lo más alto, las falleras que ahora ejercen la embajada de la fiesta pasaron por el mismo paso que las que ahora mismo están a punto de protagonizarlo: inscribirse, participar en la preselección, ser examinadas y acabar la noche de julio (o junio) con la satisfacción de tener una plaza en la fase final. Que rematarían durante el mes de septiembre.

Del grupo de 26, María Mariner fue la primera en escuchar su nombre en la preselección, apenas un par de minutos antes que Daniela Roig y Paula Castell, todas ellas en Pla del Remei-Gran Vía que, hace doce meses, se celebró la primera noche. Ese primer fin de semana (27, 28 y 29 de junio) también se incorporaron cuatro de las elegidas en Seu-Xerea-Mercat: Vega Archer, Mar Vivanco, Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles. Y también lo hizo, desde El Pilar-Sant Francesc, Vega Carmen González.

Curiosamente, las últimas fueron elegidas relativamente pronto, el 13 de julio, con tres infantiles: Olga Garriga, Alba García-Pardo y Jimena Noguera, elegidas entre Canyamelar-Grau-Nazaret y Zaidía. Del último fin de semana, con Benimàmet-Burjassot Beniferri, Patraix y Camins al Grau, ninguna tuvo la fortuna de redondear en el Roig Arena.

La última adulta que superó la preselección fue el día anterior, Marta Salvador, en la doble preselección de Benicalap y Campanar.

Noches accidentadas

Su elección fue una de las marcadas por la meteorología adversa. Ante la alerta que había, esta preselección se llevó al casal de Acacias-Picayo donde, bajo un calor sofocante, se dieron a conocer los nombres. Esa noche, al final, no llovió, pero es que la gente ya venía escarmentada del fin de semana anterior: en el día 12 de julio, una tromba de agua y aparato eléctrico cayó justo en el momento de conocer los veredictos. Esto llevó a situaciones de lo más insólitas, como le pasó a Marta Capella, que fue elegida en medio de la cortina de agua -no hubo tiempo más que para una foto con Berta y Lucía rápidamente, ni siquiera con himnos ni siquiera megafonía-, mientras que Anabel Calero y Virginia Pulido conocieron su preselección en Poblats al Sud y Rascanya encerradas en los casales de las demarcaciones en las que se celebraron: Tres Camins y Músico Espí.

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Presentación de las candidatas a Fallera Mayor de València 2025 (todas las candidatas) /

La noche del (futuro) trébol de cuatro hojas

¿Y Carmen Prades y Marta Mercader? Pues salieron elegidas el 11 de julio, un día antes de la tormenta del fin del mundo. Separadas por apenas un par de minutos, puesto que, como bien se sabe, ambas pertenecen al mismo sector, La Roqueta-Arrancapins. De esa elección en el Pabellón Sur salieron también Ani Torregrosa y Martina Songel, el particular "trébol de cuatro hojas" de este sector el pasado año, el más agraciado en el acta final.