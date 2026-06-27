Las curiosidades de la preselección a Fallera Mayor de Algirós que se celebra este sábado

La segunda jornada de Preselecciones llega con una única cita: la de Algirós. Inicialmente estaba previsto que también se celebrara la de Olivereta, pero el hecho de que hay una fallera en la corte de Carmen Prades, Zoe Molino, y que fallera mayor y corte están visitando la ciudad de Burgos, este sector ha desplazado su acto al último día, el sábado 18.

Por ello, los Jardines del Palau tan solo acogerán la fiesta de Algirós. En un escenario muy diferente al del año pasado, en el que, ante la amenaza de tormenta, las comisiones optaron por buscar un espacio alternativo, el casal de La Nova de Benicalap. Finalmente no llovió, pero la alerta era de toda la ciudad y la semana anterior había sido escenario de una auténtica tromba de agua que afectó al veredicto de varios sectores.

Dos falleras mayores de València

Algirós tiene sus peculiaridades. Algirós remite a un nombre, Marina Civera, su emblemática fallera mayor de València de 2019. No es la única, porque el siglo empezó en este barrio con Adriana Polo, fallera mayor de València de 2001 representante al barrio de l'Amistat.

La magia de Rubén Darío...

Algitós también remite a Rubén Darío-Fray Luis Colomer, esa modesta comisión que, en materia "peineta" tiene magia -como también la tiene en teatro- y cada poco tiempo disfruta de tener un lugar en la corte de honor. La última, Claudia Ausina en 2025.

En este sector se celebró una de las peculiares preselecciones en la post-pandemia: fue una de las que tenía tres candidatas para tres plazas. Por consiguiente, todas pasaron de oficio a la gran final.

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Doce adultas y nueve niñas tomarán parte en la fiesta de este sábado. Seis, tres y tres, seguirán adelante.