Algirós elige sus candidatas a Falleras Mayores de València

Mientras la fallera mayor de València y la corte de honor se cruzaban media península para llegar a Burgos y embajadear la fiesta en la ciudad castellana, las Preselecciones continúan con su pulso habitual y fue la comitiva infantil la que se encargó de recibir, saludar y leer el veredicto. Así ha sido este sábado y así será el domingo, con la doble sesión de Benimàmet-Burjassot-Beniferri y Canyamelar-Grau-Nazaret.

Costó bastante conocer el resultado de Algirós, que se dio a conocer el filo de la medianoche, y que finalmente repartió a cinco comisiones diferentes, puesto que hubo doblete para el Barrio de San José.