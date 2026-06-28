Dos sectores completan el primer fin de semana de Preselecciones el domingo 28 de junio

El primer fin de semana de preselecciones concluye con una doble sesión en los Jardines del Palau. Entre ellas, el sector que, tradicionalmente, más participación tiene, el más "difícil" por aritmética como es el de Benimàmet-Burjassot-Beniferri, cuyo amplio número de comisiones que lo integran arrastra, por definición, a una no menos amplísima preselección. Aunque este año es ligeramente más pequeña que en otras ediciones, al faltar alguna de las comisiones. Con todo, serán 17 mayores y otras tantas infantiles las que tomen parte para quedar elegidas tres y tres.

El domingo también lo protagonizará Canyamelar-Grau-Nazaret. Empiezan aquí los recibimientos a la corte de honor. El calendario se ha articulado para evitar que haya sectores de la corte mayor, que se encuentran en Burgos participando en los Sanpedros. Son Marta Mercader y la corte infantil las que acuden para presidir la lectura de premios. En este caso habrá doble recimiento, que protagonizarán Olga Garriga y Alba García-Pardo, de las comisiones del Mercat del Cabanyal e Ingeniero Manuel Soto. Exitoso el estreno de esta comisión, que tras su segundo año de vigencia (es una de las de más reciente creación (ya ha conseguido con Alba formar parte del "Salón de la Fama" de la corte. Ahora serán ambas las que desfilen justo antes de Marta para recibir el particular recibimiento.

Una vez finalizadas estas preselecciones ya habrán sido seleccionadas 14 falleras adultas y 14 infantiles, a las que les espera la gran fase final en septiembre.

Las preselecciones empezarán a las 21 horas, siguiendo la costumbre que, en jornada dominical, son una hora más tempranas.