El Gremio de Artistas Falleros ha anunciado el fallecimiento este fin de semana de uno de sus artistas jubilados. José Andrés Ibor Peiró, de 71 años.

El artista, conocido en el oficio como "Pansa", formó parte de la escuela suecana, procedente del taller de Pascual Carrasquer, donde hizo sus primeras manos antes de tener su taller propio. Su trayectoria transcurrió especialmente en poblaciones de la Ribera Baixa.

La historia de "Pansa" en las fallas de València es una de las más peculiares del listado histórico. Porque, como queda dicho, es un artista que hizo toda su trayectoria en poblaciones.

Toda no: durante casi un cuarto de siglo tuvo la costumbre de hacer una pequeña incursión en la ciudad. Pero solo una. Se estrenó en 1994 en la comisión de Hellín-Giménez y Costa y allí estuvo hasta 2018, incluyendo la falla del 25 aniversario en 2006. Pero, caso curioso: no plantó en ninguna otra demarcación. Le bastaba con acudir al sur del Cap i Casal, sin ni siquiera cruzar el nuevo cauce para tener su presencia en el concurso de la Junta Central Fallera. Esto podría ser normal muchas décadas atrás, con artistas más efímeros. Pero un taller consolidado durante toda una vida profesional, y que solo plante en una única demarcación en València es, cuanto menos, inusual, y sobre todo durante tanto tiempo, donde nadie .

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Después, incluso recomendó su sucesor, Mauricio Moreira. 'Pansa' nunca ganó en València. Tuvo con un tercer premio su mejor resultado. Fallas muy clásicas, aunque en los últimos años se apreció una mayor libertad creativa. En 2018, ya en edad de jubilación, se despidió de La Torre. Antes, en 2012, había recibido el Ninot d'Or del Gremio de Artistas Falleros por sus 25 años en el oficio.