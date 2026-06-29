Once comisiones y doce falleras celebran la Preselección fallera el domingo 28
Solo la comisión de Evaristo Bas, que lleva 40 años sin aparecer por la corte de honor, consigue doblete en la doble serie con la que termina el primer fin de semana
Dos horas y media duraron las preselecciones del domingo. Y no porque hubiera intterminables deliberaciones, sino porque las cosas vienen como vienen: los veredictos estaban prácticamente a la vez, pero la comitiva o estaba en una o en otra. Empezaron en Canyamelar-Grau-Nazaret, donde además había dos bienvenidas a componentes de la corte infantil: Alba García-Pardo y Olga Garriga. En este sector el protocolo suele ser larguito, con mucha dedicatoria a las falleras vigentes, lo que siempre es un detalle. Pero para entonces Benimàmet-Burjassot-Beniferri ya tenía también el veredicto preparado.
Así que la lectura de sobres empezó con las del distrito marítimo. Todo muy repartidito con seis candidatas de otras tantas comisiones. Y la comitiva se fue rápidamente para resolver el enigma en el otro sector. Dicho y hecho: al son de La Guerra de las Galaxias, la fuerza acompañó a otras seis candidatas. Aquí sí que hubo doblete para Evaristo Bas-Cullera. Si Julia Martos o Gemma Belenguer, o las dos, consiguen salir en la elección final, la comisión de Benimàmet recuperará esa sensación exactamente cuarenta años después de su anterior experiencia con María Pilar Frances en 1987.
Se han completado, pues, las primeras series de Preselecciones. Catorce adultas y catorce niñas ya tienen el mes de agosto (y todo julio) para recordar que, en septiembre, les espera el reto de sus vidas falleras.
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