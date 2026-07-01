La "feria de los mil nombres" llena la ciudad de València de festejos durante el mes de julio. Consulta el Programa de los días 1 y 2

Un espectáculo con aire retro, al menos tal como se ha presentado, será el acto de inauguración de un evento con nombre de quita y pon, cada vez más acusado. Porque incluso en el propio Ayuntamiento no acaban de aclararse. Para entendernos: el nombre popular, coloquial, lleva muchas décadas siendo "La Feria de Julio". El anterior equipo de gobierno rescató la denominación histórica, que ha pervivido en la cartelería a lo largo de las décadas: "Gran Fira de València" o, en su defecto, "Gran Feria de València" cuando el valenciano estaba más orillado -como está ahora y afeó en su momento Compromís ("ni es grande, ni es feria ni es de València") -. Ahora, el programa oficial abre con la denominación "Feria de Julio Valencia". La web municipal te puede hablar, en una misma noticia, de Feria de Julio y Gran Feria de València y en VisitValencia hacen un remix: "Feria de Julio de València". Un galimatías identitario, casi todo en castellano (todavía no ha habido atrevimiento para cambiar el macroevento de final de mes "La Gran Nit de Juliol" como "La Gran Noche de Julio") para algo que todo el mundo sabe lo que es: un gran bidón de actividades en el que se arraciman festejos que tienen lugar durante el mes y que convocan tanto la Concejalía de Fiestas y Tradiciones como las de Fallas, Cultura o Deportes. Así como iniciativas de otras instituciones y algunas fiestas patronales de poblaciones. Así como la propia Feria de Atracciones, en el Jardín del Turia a la altura de la Alameda, y que lleva ya varios días en funcionamiento.

La inauguración ha cambiado de un acto vespertino y en jornada de sábado a agendarlo el 1 de julio. Para la ocasión, y con motivo del 155 aniversario de la Feria, el ayuntamiento promete “una combinación de música sinfónica en directo, patrimonio documental, escenografía digital y pirotecnia”. Con Carme Juan como conductora del espectáculo, interpretando el papel de una horchatera de finales del Siglo XIX. "A través de diez estampas, el espectáculo recorrerá algunos de los episodios más destacados de la historia de la Feria: el antiguo recinto ferial de la Alameda, las grandes noches de baile, el nacimiento de la Batalla de Flores, los cosos blanco, azul y rosa, las cabalgatas alegóricas, els Jocs Florals, el Certamen Internacional de Bandas de Música, la feria taurina o el impulso que comerciantes y empresarios dieron a la celebración tras la epidemia de cólera".

A partir de ahí, el programa se basa en muchas pequeñas propuestas. Con los Jardines del Palau como una de las plazas fuertes (actuaciones musicales, tributos, preselecciones...), así como los conciertos de Viveros, demostraciones pirotécnicas, el Certamen Internacional de Bandas, la Gran Nit con pequeños conciertos en muchos espacios del centro y el remate de la Batalla de Flores. Hay elementos ya clásicos, como el Correfira (denominación que se borró nadie sabe por qué, pero que consiste en dos espectáculos artísticos en una plaza de barrio), los bailes para los mayores del martes, el autobús lanzadera para ver la puesta de sol en la Albufera, los torneos deportivos de playa, etcétera.

Al programa también se ha incorporado la feria taurina. Curiosamente, el coso denomina a su ciclo "Gran Feria Julio". Que, en este caso, tiene también la denominación tradicional de San Jaime.

El lanzamiento de clavellones y un espectáculo pirotécnico completará la oferta festiva el domingo 26 de julio. A partir de la cual, la ciudad hibernará al abrigo del éxodo masivo de agosto.

Este es el programa del miércoles y jueves

Miércoles, 1 de julio

10 - 22 h. En la playa de la Malva-rosa, torneo de Voley Playa

19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (previa inscripción gratuita)

22 h. En la Plaza del Ayuntamiento, inauguración de la Fira con el espectáculo "Or, xata!" y fuegos artificiales de Peñarroja.

Martes, 2 de julio

18.30 - 20.30 h. Canales Náuticos en las playas del Cabanyal (catamarán, windsurf, patín a vela, paddle surf), El Saler (catamarán, patín a vela, paddle surf), Malva-rosa 8surf, priagua, windsurf, paddlesurf) y El Perellonet (catamarán, windsurf, patín a vela y paddle surf)

19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (previa inscripción gratuita)

19.30 h. Correfira en la plaza mayor de Pinedo. Magia familiar con KekoKinza

20 h. En los Jardines del Palau, festival de fin de curso y concierto de la Escuela de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera

20 h. En la Beneficència, Monólogo de la Tía Visantica

21.30 h. Correfira en la plaza mayor de Pinedo. Monólogo de Piter Pardo

22 h. Concierto de Viveros. Duncan Dhu

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