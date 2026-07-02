Las Fallas 2027 ya tienen el calendario de carpas, mercadillos y verbenas. Todo concentrado en una semana

El Bando Fallero ha tomado cuerpo con la reunión celebrada este miércoles ha confirmado que no hay vuelta atrás a pesar de algunas voces que lo habían pedido en la asamblea de presidentes: la instalación masiva de carpas será el jueves 11 y viernes 12 de marzo. Con lo que el ya conocido como PreFallas será, tal como mandaba la lógica, el 13 de marzo, sábado. Para, al día siguiente, ya enlazar con el programa tradicional -entre otras cosas, porque el pretendido adelantamiento 24 horas de la plantà no se llevará a cabo-.

Las voces habían pedido llevar el exceso a la última expresión: que el Prefallas se celebrara el sábado 6 y, por consiguiente, que la instalación masiva de carpas empezara el 4 y 5 de marzo, lo que las habría dejado sin prácticamente ningún uso durante toda una semana. Se impone, de esta forma, la "fiesta lineal" aprovechando el calendario. Si en 2026 había prácticamente una semana entre el primer fin de semana de celebraciones y los días grandes, en esta ocasión vienen de forma consecutiva: del 12 al 19 de marzo.

Esto es independiente de que, también como se ha solicitado en la asamblea, que pueda haber actividad en la calle el sábado 6; es decir, una actividad con afectación mínima, estilo "mig any" o estilo día de la Crida, en la que los casales abren sus puertas y salen a la calle durante la jornada matinal.

De esta forma, lo que sí que se prevé es cierta venia en los días 9 y 10 para esas zonas que, por precepto, se permiten: solares y calles que no estorban a la EMT.

En la reunión han estado tanto las entidades falleras como los servicios municipales y otras entidades de la sociedad civil: Jefatura del Servicio de Fallas y representantes de los servicios municipales de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, Dominio Público, Sanidad, Patrimonio Histórico, Movilidad, Ciclo Integral del Agua y Limpieza y Recogida de Residuos, así como representantes de Interagrupación de Fallas, la Federación de Fallas de Especial, la Federación de Fallas de Primera A, Ingenio y Gracia, I+E, la Federación de Asociaciones de Vecinos y AVACU.

Una novedad no prevista en los meses previos es que el cierre total del centro de la ciudad se adelanta unas horas. Será como siempre el 16 de marzo, pero a partir de las ocho y media de la mañana. Esto afecta al tráfico ordinario, que no podrá acceder a las dos primeras rondas, salvo los vehículos autorizados y de servicios.

Durante la reunión también se han trasladado las principales fechas de la planificación de la fiesta:

• La Crida se celebrará el último domingo del mes de febrero.

• El inicio de la instalación de las buñolerías será el día de la Crida.

• La instalación de los mercadillos se autoizará a partir de 9 marzo.

• Las verbenas o tardeos podrán celebrarse los días 13, 15, 16, 17 y 18 de marzo.

En materia de pirotecnia recreativa, se ha informado de que se restringirá el uso de artefactos pirotécnicos de categoría F3 en determinados horarios nocturnos. Esta limitación afectará tanto a las fuentes como a los truenos detonantes, con el objetivo de favorecer el descanso vecinal sin renunciar a la tradición pirotécnica de las Fallas.

Asimismo, se ha recordado que, tal y como ya se había anunciado, para las Fallas de 2027 desaparecerán las denominadas "mojiterías", una medida orientada a "preservar la imagen de la fiesta y reforzar su carácter tradicional y cultural".

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Todas estas medidas forman parte del proceso de coordinación entre los distintos servicios municipales y las entidades representativas del mundo fallero, vecinal y social para garantizar el correcto desarrollo de las Fallas de 2027.