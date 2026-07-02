El espectáculo "Vulcanum" estrena la pirotecnia de la Feria de Julio y clausurará los Gay Games

Gay Games y Gran Fira de València se unirán por única vez en el programa con la cita pirotécnica del sábado. Es el motivo por el que el disparo sale de su espacio habitual, el Puente de Monteolivete o los aledaños de la Ciudad de las Artes y las Ciencias -que este año no se tocan como escenario pirotécnico-, y se traslada a la Plaça de l'Afició del València Basket como acto posterior a la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en el Pabellón de la Fuente de San Luis. Dicho acto empezará a las seis y media de la tarde -aparte de la parte protocolaria y las actaciones, posteriormente hay una fiesta con DJs-, pero no será hasta el horario habitual de las 23.59 horas cuando tenga lugar la producción "Vulcanum".

Como es fácil imaginar por el nombre, es la Pirotecnia Vulcano la encargada del diseño del disparo, para el que han asegurado que quieren "romper los límites de la pirotecnia tradicional con diseño, creatividad y potencia".

“Vulcanum” transformará el cielo en "un gran escenario tridimensional gracias a una estructura aérea compleja. 689 artificios pirotécnicos se distribuirán sobre un entramado de 90 metros cuadrados suspendido a 25 metros de altura mediante una grúa de gran tonelaje de la que descenderán 31 cuerdas verticales de 25 metros y convertirán la estructura en un lienzo inmenso de luz y fuego".

El espectáculo tendrá 2.169 líneas de disparo, 89 módulos electrónicos, 17 conjuntos pirotécnicos, 24 posiciones de disparo, 2 secuencias rítmico-sonoras, 149 kilos de materia pirotécnica reglamentada y tendrá una duración de 9 minutos y medio de espectáculo. Todo el montaje tendrá lugar con dos sistemas de disparo sincronizado mediante un código de tiempo, lo que garantizará la precisión temporal de cada efecto.

Siguientes citas

Este disparo inicia el calendario de los fuegos de la Fira, que continuarán el sábado 11 en la Plaza del Ayuntamiento, con Pirotecnia Tamarit, el 18 en la Plaza de la Crida (con Pirotecnia Valenciana), el 25 en la calle de la Paz y Porta de la Mar con el Correfoc y castillo de Zaragozana y la clausura de la Fira el 26 de julio en la Plaza del Ayuntamiento con Mediterráneo.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de una programación "pensada para sorprender, emocionar y continuar haciendo de València una referencia internacional en el arte pirotécnico".