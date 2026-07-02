La "Reina de las Preselecciones" elige sus candidatas. Noche para Pla del Remei-Gran Via y Mislata

Las Preselecciones vuelven este viernes con el que va a ser el fin de semana más intenso en cuanto a número de actos. Esto se debe a que el sábado tendrá lugar la "etapa maratón" en la que, además de los dos procesos habituales en los Jardines del Palau, también habrá tres "pruebas de exteriores": Quart-Xirivella (en este último municipio), Rascanya (en la plaza del Músico Espí) y Poblats al Sud (en la demarcación de Hellín-Giménez y Costa).

Pero el viernes empieza con un plato fuerte. Es, seguramente, el sector que, habitualmente se sigue con más interés porque siempre huele a puestos de honor. Es Pla de Remei-Gran Vía. Son los líderes del ranking histórico. Tanto por el número de falleras elegidas en la gran final (contando desde 1980, un total de 92), y el que más falleras mayores de València tiene en su cuadro de honor: un total de diez.

Candidatas para la Preseleccin de Pla del Remei-Gran Via /

Y Conde Salvatierra, la comisión colíder

Y una de las comisiones, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, es colíder junto a la Avenida del Oeste en el ranking de comisiones en el salón de la fama con 15 de sus falleras, incluyendo, en la corte vigente, a Paula Castell. Es una de las tres cortesanas a las que se rendirá honores antes de la lectura del veredicto junto con, en la corte mayor, Daniela Roig Añón, quien este año ha hecho el mismo recorrido que su madre, Merche Añón, hace 31 años en representación de Joaquín Costa-Conde Altea. Así mismo se recibirá en la corte infantil a María Mariner. Quien, cronológicamente, fue la primera fallera elegida en preselecciones que acabó en el cuadro de honor.

En el pasado reciente, los nombres se acumulan año a año: Paula Fernández, Rocío Bonal, Lola López, Celia Fuster, Carla Olmos, Mar Vercher, Carla Alcocer, Paloma Eroles, Valentina Ravel·lo...

Candidatas para la Preselección de Mislata /

Mislata, en estado de gracia infantil

El otro sector que celebrará su preselección al otro lado de la alberca es Mislata. Este sector está condenado, sí o sí, a presentar solo dos candidatas por el número de comisiones que tiene. Mientras no cambien las normas no hay vuelta de hoja. Porque, además, Mislata no puede, Reglamenteo Fallero en la mano, disponer de más comisiones de falla aunque su trama urbana crezca, puesto que, en ese caso, pasarían a desligarse de la Junta Central Fallera.

En Mislata llevan una buena racha en la corte infantil: tres en los últimos cuatro años. Son Daniela Tirado (2023), Martina Fas (2025) y, en la actualidad, Lola López. En la corte mayor no tienen representación desde 2018, cuando estuvo Marta Sobrino.