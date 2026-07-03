Cinco sectores protagonizan la "etapa maratón" de las Preselecciones del sábado 4: candidatas de Pla del Reial-Benimaclet, Poblats al Sud, Rascanya, Quart-Xirivella y El Carmen

Las Preselecciones a Fallera Mayor de València tienen todos los años una etapa maratón, en la que coinciden prácticamente todos los sectores que celebran sus propuestas fuera de los pabellones feriales. Esto obliga a la comitiva oficial a hacer un auténtico rali para llegar a todas. Y más este año en el que esa diáspora está acompañada de recibimiento especial en dos de ellas. Además de en los Jardines del Palau, donde hay que recibir a Laura Llobell en Pla del Reial-Benimaclet, hay que cumplir con Rascanya y con Poblats al Sud, una a cada extremo del término municipal (la plaza del Músico Espí y La Torre) porque en la corte de Carmen Prades están, de ambos sectores, Virginia Pulido y Anabel Calero. Solo queda un poco más huérfana Quart-Xirivella, a la que se puede hacer una visita pero no necesariamente esperarse y en los Jardines también se celebrá la preselección del Carmen.

Para Marta Mercader y la corte infantil no hay recibimientos especiales en esta ocasión porque, de los cinco sectores en liza, ninguna pertenece al grupo de trece.

Al acabar la noche, 15 adultas y 15 infantiles de entre las 131 aspirantes, habrán ganado el pasaje a las pruebas de septiembre.

Candidatas de Rascanya /

Candidatas para la Preselección de Quart-Xirivella /

Preselecciones del Sábado, 4 de julio

Pabellón Norte: Pla del Reial-Benimaclet

Pabellón Sur: El Carmen

Músico Espí: Rascanya

La Torre: Poblats al Sud

Noticias relacionadas

Plaça de Gerard Garcés de Xirivella: Quart-Xirivella

Candidatas para la Preselección del Carmen /

Candidatas para la Preselección de Pla del Reial-Beminaclet /