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Cinco sectores protagonizan la "etapa maratón" de las Preselecciones del sábado 4: candidatas de Pla del Reial-Benimaclet, Poblats al Sud, Rascanya, Quart-Xirivella y El Carmen

Tres componentes de la corte de Carmen Prades serán recibidas en otros tantos sectores en una jornada donde la comitiva tendrá que hacer muchos kilómetros y en el que 115 falleras presentan su candidatura

Candidatas del sábado 4

Candidatas del sábado 4 / RLV

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Las Preselecciones a Fallera Mayor de València tienen todos los años una etapa maratón, en la que coinciden prácticamente todos los sectores que celebran sus propuestas fuera de los pabellones feriales. Esto obliga a la comitiva oficial a hacer un auténtico rali para llegar a todas. Y más este año en el que esa diáspora está acompañada de recibimiento especial en dos de ellas. Además de en los Jardines del Palau, donde hay que recibir a Laura Llobell en Pla del Reial-Benimaclet, hay que cumplir con Rascanya y con Poblats al Sud, una a cada extremo del término municipal (la plaza del Músico Espí y La Torre) porque en la corte de Carmen Prades están, de ambos sectores, Virginia Pulido y Anabel Calero. Solo queda un poco más huérfana Quart-Xirivella, a la que se puede hacer una visita pero no necesariamente esperarse y en los Jardines también se celebrá la preselección del Carmen.

Para Marta Mercader y la corte infantil no hay recibimientos especiales en esta ocasión porque, de los cinco sectores en liza, ninguna pertenece al grupo de trece.

Al acabar la noche, 15 adultas y 15 infantiles de entre las 131 aspirantes, habrán ganado el pasaje a las pruebas de septiembre.

Candidatas de Rascanya para la Preselección del 4 de julio

Candidatas de Rascanya para la Preselección del 4 de julio

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Candidatas de Rascanya /

Candidatas de Quart de Poblet-Xirivella para la Preselección del 4 de julio

Candidatas de Quart de Poblet-Xirivella para la Preselección del 4 de julio

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Candidatas para la Preselección de Quart-Xirivella /

Preselecciones del Sábado, 4 de julio

Pabellón Norte: Pla del Reial-Benimaclet

Pabellón Sur: El Carmen

Músico Espí: Rascanya

La Torre: Poblats al Sud

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Candidatas del Carmen para la Preselección del 4 de julio

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Candidatas para la Preselección del Carmen /

Candidatas de Pla del Reial-Benimaclet para la Preselección del 4 de julio

Candidatas de Pla del Reial-Benimaclet para la Preselección del 4 de julio

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Candidatas para la Preselección de Pla del Reial-Beminaclet /

Candidatas de Poblats al Sud para la Preselección del 4 de julio

Candidatas de Poblats al Sud para la Preselección del 4 de julio

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Candidatas para la Preseleccin de Poblats al Sud /

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