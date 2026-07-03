Consulta los actos de la Gran Fira de València del viernes 3 al domingo 5 de julio: conciertos preselecciones, actividades náuticas...
El programa del fin de semana incluye actuaciones en Viveros y la doble sesión artística del Correfira, en el Mercado Colón
Llega el primer fin de semana a la Feria de Julio, la Gran Feria, la Fira de València, la Gran Fira de València o a la Fira de Juliol, que todo es lo mismo. Con Preselecciones y Conciertos de Viveros como elementos principales del programa, que no los únicos, puesto que, por ejemplo, el Correfira -que ya no se le llama así- estará este viernes en el Mercado Colón con dos actividades, una vespertina y otra nocturna. También empiezan las noches en la piscina del Parque Oeste, con sus baños hasta la madrugada y sus fiestas temáticas.
La pirotecnia también se estrena este sábado con el disparo junto al Roig Arena que también hará las veces de clausura de los Gay Games. Y, por supuesto, muchas preselecciones, el habitual plato fuerte.
Viernes, 3 de julio
18.30 h. Correfira en el Mercado Colón. Espectáculo de malabares con Javi Javichi Clown
19.30 h. En el Palau de la Música, concierto de la Orquesta de València
20 h. En la Plaza del Patriarca, concierto de Samantha Palos
21 - 1 h. Circus Night Show en la piscina del Parque del Oeste
21.30 h. Correfira en el Mercado Colón. Actuación de Ksi Jazz
22 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Mislata
22 h. En los Jardines del palau, Preselección de Pla del Remei-Gran Vía
22 h. Conciertos de Viveros. Javi Medina
Sábado, 4 de julio
18.45 h. En Santa María del Mar, Romería en honor a la Virgen del Carmen
22 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Pla del Reial-Benimaclet
22 h. En los Jardines del Palau, Preselección del Carmen
22 h. En La Torre, Preselección de Poblats al Sud
22 h. En la plaza Músico Espí, Preselección de Rascanya
22 h. En la plaza Gerard Garcés de Xirivella, preselección de Quart de Poblet-Xirivella
22 h. Conciertos de Viveros. Generación 80-90
22.30 h. En la Plaza del Ayuntamiento, Cine Karaoke "Mamma Mia"
23 h. En el Parque de Aiora, DJ Borja Navarro
23.59 h. En la Plaça de l'Afició del València Basket, Espectáculo Pirotécnico a cargo de Vulcano
Domingo, 5 de julio
9.30 - 13 h. En la playa de la Malva-rosa, Fútbol Playa
9.30 - 13 h. Canales Náuticos en las playas del Perellonet (Kitesurf), Cabanyal (catamarán, windsurf, patín a vela, paddle surf), El Saler (catamarán, patín a vela, paddle surf), Malva-rosa (surf, priagua, windsurf, paddlesurf) y El Perellonet (catamarán, windsurf, patín a vela y paddle surf)
21 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Patraix
21 h. En los Jardines del Palau, Preselección Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
22 h. Conciertos de Viveros. Valeria Castro
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