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Consulta los actos de la Gran Fira de València del viernes 3 al domingo 5 de julio: conciertos preselecciones, actividades náuticas...

El programa del fin de semana incluye actuaciones en Viveros y la doble sesión artística del Correfira, en el Mercado Colón

Las Preselecciones ocupan buena parte del programa del fin de semana

Las Preselecciones ocupan buena parte del programa del fin de semana / Fotofilmax

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Llega el primer fin de semana a la Feria de Julio, la Gran Feria, la Fira de València, la Gran Fira de València o a la Fira de Juliol, que todo es lo mismo. Con Preselecciones y Conciertos de Viveros como elementos principales del programa, que no los únicos, puesto que, por ejemplo, el Correfira -que ya no se le llama así- estará este viernes en el Mercado Colón con dos actividades, una vespertina y otra nocturna. También empiezan las noches en la piscina del Parque Oeste, con sus baños hasta la madrugada y sus fiestas temáticas.

La pirotecnia también se estrena este sábado con el disparo junto al Roig Arena que también hará las veces de clausura de los Gay Games. Y, por supuesto, muchas preselecciones, el habitual plato fuerte.

Viernes, 3 de julio

18.30 h. Correfira en el Mercado Colón. Espectáculo de malabares con Javi Javichi Clown

19.30 h. En el Palau de la Música, concierto de la Orquesta de València

20 h. En la Plaza del Patriarca, concierto de Samantha Palos

21 - 1 h. Circus Night Show en la piscina del Parque del Oeste

21.30 h. Correfira en el Mercado Colón. Actuación de Ksi Jazz

22 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Mislata

22 h. En los Jardines del palau, Preselección de Pla del Remei-Gran Vía

22 h. Conciertos de Viveros. Javi Medina

Samantha Palos actúan este viernes en la Plaza del Patriarca

Samantha Palos actúan este viernes en la Plaza del Patriarca / sp

Sábado, 4 de julio

18.45 h. En Santa María del Mar, Romería en honor a la Virgen del Carmen

22 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Pla del Reial-Benimaclet

22 h. En los Jardines del Palau, Preselección del Carmen

22 h. En La Torre, Preselección de Poblats al Sud

22 h. En la plaza Músico Espí, Preselección de Rascanya

22 h. En la plaza Gerard Garcés de Xirivella, preselección de Quart de Poblet-Xirivella

22 h. Conciertos de Viveros. Generación 80-90

22.30 h. En la Plaza del Ayuntamiento, Cine Karaoke "Mamma Mia"

23 h. En el Parque de Aiora, DJ Borja Navarro

23.59 h. En la Plaça de l'Afició del València Basket, Espectáculo Pirotécnico a cargo de Vulcano

Domingo, 5 de julio

9.30 - 13 h. En la playa de la Malva-rosa, Fútbol Playa

9.30 - 13 h. Canales Náuticos en las playas del Perellonet (Kitesurf), Cabanyal (catamarán, windsurf, patín a vela, paddle surf), El Saler (catamarán, patín a vela, paddle surf), Malva-rosa (surf, priagua, windsurf, paddlesurf) y El Perellonet (catamarán, windsurf, patín a vela y paddle surf)

21 h. En los Jardines del Palau, Preselección de Patraix

21 h. En los Jardines del Palau, Preselección Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

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