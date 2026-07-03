El disparo de petardos de gran tamaño se prohibirá durante todas las noches de Fallas para evitar el vandalismo pirotécnico

El Bando de Fallas mantendrá acotada una amplia banda horaria, desde la medianoche a las ocho de la mañana, en la que no se podrá disparar pirotecnia de gran calibre. Es la forma de intentar controlar lo difícilmente controlable, como es el disparo de la pirotecnia de alto calibre. Al existir la prohibición, la Policía está habilitada para multar o detener a aquellas personas que estén haciendo un mal uso de los fuegos artificiales. La sanción económica es difícil de aplicar, especialmente cuando lo hacen visitantes extranjeros, pero retener en calabozos por atentar contra la seguridad sí que puede ser una medida coercitiva, siempre que para ello haya efectivos de fuerzas de seguridad que puedan actuar.

La reunión de la Mesa de Diálogo dejó especificado que en materia de pirotecnia recreativa, se restringirá el uso de artefactos pirotécnicos de categoría F3 en determinados horarios nocturnos. "Esta limitación afectará tanto a las fuentes como a los truenos detonantes, con el objetivo de favorecer el descanso vecinal sin renunciar a la tradición pirotécnica de las Fallas".

"Toque de queda" más amplio

Esta banda horaria (de 24 a 8 horas) amplia la del año pasado que, del 14 al 19 de marzo, se establecía de 2.00 a 7.30 horas de la madrugada. El "toque de queda" empieza antes y acaba más tarde.

No se puede prohibir la venta, porque ésta está especificada y tiene sus límites, pero el hecho de poder ser adquririda no exime de tratar de evitar su disparo, al ser dos situaciones compatibles entre sí.

Lo curioso del caso es que la venta de cohetes borrachos está determinada bajo el epígrafe de "fuentes", que realmente hace pensar en otro tipo de pirotecnia mucho más inofensiva, como son las cajas que, apoyadas en el suelo, lanzan destellos de color y luz. No es el caso del borracho, que está acompañado de un movimiento incontrolado.

Los truenos detonantes prohibidos permite actuar sobre uno de los grandes problemas de los días de Fallas: su utilización indiscriminada, tanto por el riesgo que supone a las personas como por el trastorno que causan al vecindario.

Noticias relacionadas

Por otra parte, se seguirá manteniendo una banda horaria "de siesta" en el que no se prohibe, sino que se recomienda no disparar pirotecnia de ningún tipo, durante la semana de fallas, para conciliar con el descanso y para permitir el paseo a los animales de compañía.