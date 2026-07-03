Los escolares tendrán fiesta toda la semana de Fallas: del 15 al 19 de marzo

El Consejo Escolar Municipal de València ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes los siguientes festivos del calendario escolar 2026/27 en la ciudad: lunes 7 de diciembre, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo. Con esta propuesta, sujeta al visto bueno de la Dirección General, la comunidad educativa de València contará con el puente de diciembre y los días de Fallas, que enlazará con el Día de San José (19 de marzo), que es festivo autonómico. Para ello, el 22 y 23 de diciembre se convertirán en días lectivos, tal y como se establece en el DECRETO 96/2026, de 19 de junio, del Consell.

De esta manera, la propuesta evita la polémica del año pasado, que obligaba a los niños a ir al colegio el 16 de marzo, fecha de recogida de los premios infantiles, y que llevó a un boicot por parte de la asamblea de presidentes al programa de festejos y que, a su vez, obligó a convocar una reunión extraordinaria del Consejo Escolar, ya en el mes de diciembre, para ganar ese día a costa de acabar este año un día más tarde.

En esta ocasión, el periodo de Fallas se convierte en una semana completa. De tal manera que los niños acabarán las clases el viernes 12 de marzo y no regresarán hasta el lunes 22. Una oportunidad de que los que pertenecen a las comisiones falleras puedan participar de la totalidad de actos sin problema y que los que no sean falleros o no quieran participar tengan la opción de buscar otras alternativas.

Camino abierto para la tercera Ofrenda

Este calendario es, además, la condición previa (solo falta esa aprobación de la Consellería, que no debe ser más que un trámite) para que la Junta Central Fallera plantee este mes, en una asamblea extraordinaria, la opción de celebrar una sesión más de ofrenda el 16 de marzo para descongestionar el horario, y que no podía ni plantearse mientras no estuviera salvaguardado el festivo. Ahora, la JCF ya está en condiciones de poner sobre la mesa esa opción. Otra cosa es que la asamblea decida mantener el calendario actual, con sesiones solo el 17 y 18 de marzo.

La propuesta de acuerdo ha salido adelante gracias al apoyo general de las entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del CEM. En este sentido, representantes de la Interagrupación de Fallas y la Cofradía de la Cárcel de San Vicente Mártir han intervenido en la sesión para agradecer el consenso de la comunidad escolar, así como el tono de diálogo y el respaldo expresado por el Consejo Escolar a las fiestas tradicionales en la ciudad.

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Así pues, tal y como se establece en la Resolución de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València el curso escolar 2025/26 para las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional dará comienzo el lunes 9 de septiembre de 2026, finalizará el viernes 18 de junio de 2027.