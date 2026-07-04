Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales

El acuerdo de la Mesa de Diálogo del Bando de Fallas clarifica bastante cómo será la secuencia de actos en las Fallas 2027. Tanto la relación de principales eventos oficiales como la disposición para poner en marcha los elementos que se instalan en la ciudad están prácticamente completos.

El Programa de Festejos no tiene mucha ciencia, porque es una sucesión de actos poco mutables. Este año, en todo caso, sí que se está pendiente de una novedad sustancial: si habrá o no una tercera sesión de Ofrenda el día 16 y si, por ello, la entrega de premios infantiles se adelanta a la mañana. O si todo queda como hasta ahora.

Este año, la totalidad de días grandes caen entre semana: las fallas infantiles estarán plantadas el lunes 15 y la cremà es el viernes 19.

La reunión dejó claro el calendario para la instalación de carpas, que será en la semana previa, de tal manera que la afectación de estos armatostes será la mínima posible, tal como sucede con un calendario que se, en ese sentido, altamente previsible.

Faltan algunos detalles, como la fecha de salida de los monumentos para iniciar la "plantà", pero no diferirán especialmente de, por ejemplo, el pasado ejercicio, que fueron el 5 de marzo para Especial y Primera y 8 de marzo para el resto de secciones.

A esto hay que añadir todos los pormenores del Programa de Festejos que elabora la Junta Central Fallera y que refrenda tanto el pleno como la asamblea y que incluirá el calendario previo: exaltaciones, intercambios de fotos, galas, etcétera, pero eso llegará en el mes de diciembre.

Estas serán las fechas, actos y agenda más relevante de marzo:

Domingo, 28 de febrero

Inauguración de los puestos de venta de buñuelos

Macrodespertà

Entrada de Bandas

Mascletà -de fuera de ciclo-

Crida

Lunes, 1 de marzo

Inicio del ciclo de mascletàes hasta el 19 de marzo

Inicio de los cortes del centro desde las 12 hasta después de cada mascletà

Jueves, 4 de marzo

Acto de las Fuerzas Armadas

Viernes, 5 de marzo

Ronda de l'Antigor

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Sábado, 6 de marzo

Homenaje al Pintor Segrelles

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Pólvora a la Vespra

Domingo, 7 de marzo

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Martes, 9 de marzo

Instalación de carpas en descampados y plazas peatonales

Inauguración de los mercadillos

Miércoles, 10 de marzo

Instalación de carpas en calles sin afectación

Jueves, 11 de marzo

Instalación de carpas en todas las calles de la ciudad

Acto de las Fuerzas Armadas

Viernes, 12 de marzo

Final de instalación e inauguración de las carpas

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Sábado, 13 de marzo

Prefallas: Verbenas, tarderos, paradas moras y otros actos de comisiones

Espectáculo pirotécnico Nocturno

Domingo, 14 de marzo

Lectura del Ninot Indultat Infantil y recogida de ninots infantiles

Nit de la plantà infantil

Lunes, 15 de marzo

Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios

Lectura del Ninot Indultat y recogida de ninots grandes

Nit de la plantà

Espectáculo pirotécnico l'Alba de les Falles

Verbenas o tardeos

Martes, 16 de marzo

Desde las 8.30 h. Corte general al tráfico del centro de la ciudad

Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios

Entrega de premios infantiles (por la mañana o por la tarde, por decidir)

Posible sesión de Ofrenda

Castillo

Verbenas o tardeos

Miércoles, 17 de marzo

Entrega de premios grandes

Ofrenda

Castillo

Verbenas o tardeos

Jueves, 18 de marzo

Homenajes a Maximiliano Thous y Serrano

Ofrenda

Nit de Foc

Verbenas o tardeos

Viernes, 19 de marzo

Homenaje a San José

Misa

Cabalgata del Foc

Cremà