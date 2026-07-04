Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales
Los festejos de marzo casi totalmente perfilados a falta de la toma de una decisión con la tercera sesión de Ofrenda
El acuerdo de la Mesa de Diálogo del Bando de Fallas clarifica bastante cómo será la secuencia de actos en las Fallas 2027. Tanto la relación de principales eventos oficiales como la disposición para poner en marcha los elementos que se instalan en la ciudad están prácticamente completos.
El Programa de Festejos no tiene mucha ciencia, porque es una sucesión de actos poco mutables. Este año, en todo caso, sí que se está pendiente de una novedad sustancial: si habrá o no una tercera sesión de Ofrenda el día 16 y si, por ello, la entrega de premios infantiles se adelanta a la mañana. O si todo queda como hasta ahora.
Este año, la totalidad de días grandes caen entre semana: las fallas infantiles estarán plantadas el lunes 15 y la cremà es el viernes 19.
La reunión dejó claro el calendario para la instalación de carpas, que será en la semana previa, de tal manera que la afectación de estos armatostes será la mínima posible, tal como sucede con un calendario que se, en ese sentido, altamente previsible.
Faltan algunos detalles, como la fecha de salida de los monumentos para iniciar la "plantà", pero no diferirán especialmente de, por ejemplo, el pasado ejercicio, que fueron el 5 de marzo para Especial y Primera y 8 de marzo para el resto de secciones.
A esto hay que añadir todos los pormenores del Programa de Festejos que elabora la Junta Central Fallera y que refrenda tanto el pleno como la asamblea y que incluirá el calendario previo: exaltaciones, intercambios de fotos, galas, etcétera, pero eso llegará en el mes de diciembre.
Estas serán las fechas, actos y agenda más relevante de marzo:
Domingo, 28 de febrero
Inauguración de los puestos de venta de buñuelos
Macrodespertà
Entrada de Bandas
Mascletà -de fuera de ciclo-
Crida
Lunes, 1 de marzo
Inicio del ciclo de mascletàes hasta el 19 de marzo
Inicio de los cortes del centro desde las 12 hasta después de cada mascletà
Jueves, 4 de marzo
Acto de las Fuerzas Armadas
Viernes, 5 de marzo
Ronda de l'Antigor
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Sábado, 6 de marzo
Homenaje al Pintor Segrelles
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Pólvora a la Vespra
Domingo, 7 de marzo
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Martes, 9 de marzo
Instalación de carpas en descampados y plazas peatonales
Inauguración de los mercadillos
Miércoles, 10 de marzo
Instalación de carpas en calles sin afectación
Jueves, 11 de marzo
Instalación de carpas en todas las calles de la ciudad
Acto de las Fuerzas Armadas
Viernes, 12 de marzo
Final de instalación e inauguración de las carpas
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Sábado, 13 de marzo
Prefallas: Verbenas, tarderos, paradas moras y otros actos de comisiones
Espectáculo pirotécnico Nocturno
Domingo, 14 de marzo
Lectura del Ninot Indultat Infantil y recogida de ninots infantiles
Nit de la plantà infantil
Lunes, 15 de marzo
Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios
Lectura del Ninot Indultat y recogida de ninots grandes
Nit de la plantà
Espectáculo pirotécnico l'Alba de les Falles
Verbenas o tardeos
Martes, 16 de marzo
Desde las 8.30 h. Corte general al tráfico del centro de la ciudad
Visita del jurado de fallas infantiles y lectura de premios
Entrega de premios infantiles (por la mañana o por la tarde, por decidir)
Posible sesión de Ofrenda
Castillo
Verbenas o tardeos
Miércoles, 17 de marzo
Entrega de premios grandes
Ofrenda
Castillo
Verbenas o tardeos
Jueves, 18 de marzo
Homenajes a Maximiliano Thous y Serrano
Ofrenda
Nit de Foc
Verbenas o tardeos
Viernes, 19 de marzo
Homenaje a San José
Misa
Cabalgata del Foc
Cremà
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