El viernes 3 de julio deja diez nuevos pasajes para la gran final fallera de septiembre

El viernes de preselecciones completó la cuarta jornada con diez nuevas falleras clasificadas para la fase final de septiembre.

En Mislata hubo reparto general, con cuatro fallas agraciadas por el criterio del jurado. Incluyendo la infantil de Felipe Bellver-Madre Rafols, para alegría de Lola López, componente de la corte de María Mariner, que volvía a casa para la ocasión.

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Después fue Pla del Remei-Gran Vía, el sector líder del escalafón. Aquí hubo un doblete para Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, por lo que tendrá dos opciones de seguir subiendo su ranking y pelearle la supremacía de comisiones a la Avenida del Oeste, que aún no ha tomado parte en su concurso. Aquí hubo uno, dos y tres recibimientos especiales. A la última "condesa" en la corte, Paula Castell, a Daniela Roig y a María Mariner, quien también vio como su sucesora en el trono infantil de la comisión de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana ha obtenido pasaporte para soñar.

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Y este sábado, la etapa maratón, con cinco preselecciones, tres de ellas en exteriores.

Memoria gráfica de la preselección fallera de Pla del Remei-Gran Via /