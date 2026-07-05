Empieza la presentación de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027
La JCF empieza a convocar a las preseleccionadas, a las que ya acoge como "propias" por su condición de participantes y les recomienda que cuiden sus redes sociales y el uso comercial que se haga de su imagen
La carrera por convertirse en Fallera Mayor e Infantil de València o, por lo menos, en formar parte de la corte de honor, ha llegado a su ecuador con la celebración del segundo fin de semana de Preselecciones. Que, tras la celebración de la "etapa maratón", con cinco de ellas en un mismo día, ya ha cruzado su ecuador. En un particular proceso eliminatorio, las más de trescientas adultas e infantiles quedarán reducidas a 73 y 73. La condición de preseleccionadas les da derecho a participar, dentro de tres fines de semana, en el Sopar de la Punxà y en la Batalla de Flores. Y en la primera quincena de septiembre, tras haberse elegido los jurados en una asamblea de presidentes, serán convocadas para participar en el proceso de pruebas, que terminarán previsiblemente el 26 de dicho mes, en el Roig Arena.
Las candidatas elegidas un fin de semana son convocadas al siguiente para participar en su presentación oficial. Se trata del momento en el que participan en una sesión gráfica y en entrevistas. Pero también se aprovecha para que la Junta Central Fallera se presente por primera vez ante ellas.
Medidas de autoprotección
Se imparten algunas premisas, especialmente de autoprotección. Una de esas recomendaciones es controlar sus redes sociales e incluso, a su criterio, cerrar fotografías que, sacadas o no de contexto, puedan generar controversia. También se les recomienda que su imagen no sea usada y abusada por proveedores, especialmente en lo tocante a su indumentaria, tanto de valenciana como de particular. Se les recuerda en ese sentido que ahora ya forman parte de la égida de la Junta Central Fallera, con los derechos y obligaciones que conlleva.
Otra premisa es que no respondan a más entrevistas que se les pida, puesto que ha existido esta tanda oficial. Sí que pueden participar en los actos que se organiza en sus barrios, como el "Homenaje a las Preseleccionadas" que se hace en el Marítim, pero que vayan dándose cuenta de que ahora ya son más "Preseleccionadas" que "Fallera Mayor 2026". También se les entrega un Código QR para que rellenen un cuestionario de cara a la gran final. Todas ellas pasarán ahora varias semanas de espera hasta que vuelvan a ser convocadas.
Levante-EMV publicará, tanto en versión de papel los fines de semana como en digital, los perfiles que servirán para conocer la historia de cada candidata, que va más allá de la superficialidad de una fotografía.
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