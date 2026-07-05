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Treinta falleras y 28 comisiones celebran el éxito en las preselecciones falleras del sábado 4

La lectura de actas se prolongó hasta casi las dos y media de la madrugada tras la interminable "jornada maratón"

Lectura del veredicto de la preselección fallera en el sector de Rascanya

Lectura del veredicto de la preselección fallera en el sector de Rascanya

Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

A las 2:20 de la madrugada duraba la sesión de preselecciones del sábado 4. No porque el veredicto se prolongara por reñido, sino porque la comitiva no pudo llegar antes a Rascanya después de haber pasado la etapa maratón, partiendo desde Xirivella las infantiles y La Torre las mayores, pasando por los Jardines del Palau para leer los dos veredictos y salir pitando hacia la plaza del Músico Espí. Además, hasta en tres de las lecturas hubo recibimiento a otras tantas falleras de la corte mayor y pasillos extremadamente largos. El caso es que, si no al amanecer, casi, las quince adultas y otras tantas infantiles de cinco sectores empiezan a clarificar el mapa de candidatas a falleras mayores de València.

Los veredictos sí que aventuran que habrá numerosas comisiones presentes en el Roig Arena: las 30 falleras representan a 28 comisiones. Tan solo Hellín y la Plaza de la Santa Cruz consiguieron doblete.

Falleras preseleccionadas el 4 de julio: Quart-Xirivella, Pla del Reial-Benimaclet, Rascanya, el Carmen y Quart-Xirivella

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