Treinta falleras y 28 comisiones celebran el éxito en las preselecciones falleras del sábado 4
La lectura de actas se prolongó hasta casi las dos y media de la madrugada tras la interminable "jornada maratón"
A las 2:20 de la madrugada duraba la sesión de preselecciones del sábado 4. No porque el veredicto se prolongara por reñido, sino porque la comitiva no pudo llegar antes a Rascanya después de haber pasado la etapa maratón, partiendo desde Xirivella las infantiles y La Torre las mayores, pasando por los Jardines del Palau para leer los dos veredictos y salir pitando hacia la plaza del Músico Espí. Además, hasta en tres de las lecturas hubo recibimiento a otras tantas falleras de la corte mayor y pasillos extremadamente largos. El caso es que, si no al amanecer, casi, las quince adultas y otras tantas infantiles de cinco sectores empiezan a clarificar el mapa de candidatas a falleras mayores de València.
Los veredictos sí que aventuran que habrá numerosas comisiones presentes en el Roig Arena: las 30 falleras representan a 28 comisiones. Tan solo Hellín y la Plaza de la Santa Cruz consiguieron doblete.
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