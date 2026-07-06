Estos son los indumentaristas de las Falleras Mayores y Cortes de Honor 2027

La Junta Central Fallera ha dado a conocer la lista de indumentaristas adjudicatarios de los elementos principales y que habían salido a concurso el pasado mes de abril.

La licitación ha dejado una situación llamativa con el estreno de dos firmas nuevas en el apartado de la confección. Con unos proveedores que son muy limitados en el mercado para lo que son los materiales, la existencia de numerosas tiendas de confección ha propiciado que dos de ellas hayan aceptado el reto, apoyadas en el hecho de que el precio de licitación, no siendo el de mercado, sí que es más equilibrado que antaño y, sobre todo, que para ambas (Da&re y Les Espigues) será un golpe de publicidad importante.

Un año más, Montaña Caballero formará parte de la indumentaria oficial de las máximas representantes de la fiesta y volverá a confeccionar los primeros trajes de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. El año pasado, la empresa se estrenó con el primero de las mayores y este año vuelve a realizarlo.

Alicia Moreno se estrena

En cuanto al segundo traje, Serrano y Navalón vuelve como indumentarista oficial para confeccionar los trajes del siglo XVIII de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor, mientras que los corpiños negros saldrán del taller de Mar de Somnis, la firma que encabeza la que fuera FMV 2016, Alicia Moreno, y que se estrena como indumentarista oficial.

Dos debutantes

Por otro lado, la confección de los trajes de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor recaerá este año en la firma Da&Re. Ubicada en Benaguacil y dirigida por Isabel Marín, esta empresa debuta en la lista de indumentaristas oficiales. Para el segundo traje de las máximas representantes infantiles, se encargará otra empresa debutante, la firma Les Espigues. Con sede en Quart de Poblet, tanto los trajes del siglo XVIII como los corpiños negros saldrán de su taller.

Telas

En cuanto al suministro de las telas para las Cortes de Honor, Compañía Valenciana de la Seda será la encargada de tejer los sueños de la Corte de Honor Mayor. Esta empresa pondrá los tejidos de los dos trajes oficiales de la Corte de Honor, así como también las de los dos corpiños de manga larga, el del primer traje oficial y el del corpiño negro. Además, el tejido del segundo traje oficial de la máxima representante de la fiesta también saldrá de sus telares.

Respecto a la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, será Sedería Tradicional Valenciana quien, con su experiencia, se encargue de las telas que lucirán durante todo su reinado. Como en el caso de las mayores, Sedería Tradicional Valenciana suministrará las telas de los dos trajes oficiales, las de los corpiños de manguera larga y el tejido del segundo traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia.

Manteletas, mandillas, zapatos, posticería y aderezos

Respecto a las manteletas, Hijas de Carmen Esteve vuelve a poner su experiencia y buen gusto al servicio de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Hijas de Carmen Esteve, con sede en Algemesí, será la encargada de las manteletas de los primeros trajes oficiales, tanto de las Falleras Mayores de Valencia como de las 24 componentes de las Cortes de Honor.

Para los segundos trajes, se estrena como proveedora oficial de manteletas Texor Indumentaria que, además, será la encargada de las peinetas que lucirán nuestras máximas representantes por tercer año consecutivo.

Para las mantillas, la empresa encargada será nuevamente Alan Indumentaria, mientras que los zapatos correrán a cargo de Creaciones Aurora y la posticería será, de nuevo, de Realce.

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Sin olvidar que los dos aderezos son obra de Art Antic, que desde 2001, realiza el primer aderezo oficial, un modelo de racimo en oro, perlas y diamantes de talla rosa y que cierra el listado de profesionales que conforman los indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. A falta del resto de elementos que componen el traje, como son las peinetas, medias y cancanes y otros elementos de equipamiento (blusones, parkas, abanicos...)