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Las Preselecciones llegan a su ecuador con las elegidas de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix

Más de la mitad de aspirantes para la gala del Roig Arena están ya decididas

Lectura del veredicto en la preselección fallera de Patraix

Lectura del veredicto en la preselección fallera de Patraix

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La elección de corte de honor y fallera mayor de Valencia, en su versión adulta e infantil, ya tiene a más de la mitad de candidatas elegidas. Tras la celebración del segundo fin de semana ya son 39 las falleras de cada concurso que han superado la primera criba de las preselecciones. Les esperan dos meses de ansiedad hasta que sean llamadas para participar en las pruebas de la gran final en el Roig Arena

El domingo finalizó, como siempre, más pronto, porque también empieza una hora antes. Había sesión doble en los Jardines del Palau, de donde ya no se moverá hasta que acabe el proceso.

Preseleccionadas del 5 de julio: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix

Preseleccionadas del 5 de julio: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix

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Preseleccionadas del 5 de julio: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix /

La preselección de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró, en imágenes

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Memoria gráfica de la Preselección de Patraix

Memoria gráfica de la Preselección de Patraix

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Noche con dos dobletes

Patraix seleccionó a sus cuatro candidatas. El sector lleva ya años reclamando tener el mismo derecho que las demás a tener no dos, sino tres candidatas, atendiendo además a que las suyas son comisiones con mucho censo. Sin embargo, la reivindicación ha sido rechazada repetidamente. En la elección de este domingo, con un jurado procedente de una junta local, hubo doblete de la comisión del Barrio de San Isidro, con lo que buscará un puesto en un lugar de honor que no disfrutan desde el año 1993.

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró también tuvo doblete, el de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite. A las once de la noche se daba a conocer el veredicto.

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Las Preselecciones se toman ahora un respiro hasta el próximo viernes, en el que entrarán en liza Russafa A y el sector de las dos falleras mayores de València, La Roqueta-Arrancapins.

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