La última pasarela de Valeria como fallera mayor

La Preselección supone el final del recorrido de gran parte de las falleras mayores e infantiles de las comisiones del ejercicio 2026, a las que apenas les quedan ya actos. A lo sumo, alguna procesión o el nombramiento o la exaltación de su sucesora. Ahora es tiempo de las que ocuparán los cargos en 2027 y, en todo caso, prolongarán las que tienen plaza para el Roig Arena y después, en lo más alto de la fiesta sin son elegidas. En el caso de Patraix suponía también el colofón para una de las falleras mayores infantiles más especiales del ejercicio y que no quiso dejar de participar: Valeria Boix García, la representante de Ceramista Ros-José María Mortes Lerma, quien ha ocupado el cargo con 13 años y superando las barreras de la enfermedad que padece. No se puede decir qué patología sufre porque, tal como dicen sus padres, Amparo y Raúl, ni siquiera ellos lo saben: "tiene una enfermedad rara, pero aun sin diagnosticar" y que le afecta en la movilidad y en algunas reacciones, pero no en controlar todo su entorno. Ha sido todo un fenómeno social, porque ha contado sus andanzas a través de la red social de su padre. El último vídeo fue el del ensayo de la preseección. Es fallera de su comisión desde que nació, siguiendo la tradición de una familia y la familia ha hecho un ejercicio de normalidad para que hiciera valer su derecho a disfrutar.

Fallas como terapia. "Son su pasión. Dice que sin ellas no podría vivir. En casa siempre se está en Fallas porque en cualquier momento del día está viendo un vídeo de fallas o se viste o participa en cualquier cosa de la comisión". Esa forma de transmitir los valores para con el mundo de la fiesta le valió uno de los cotizados premios "Herois Fallers" que concede la comisión de Maestro Gozalbo-Conde Altea.

Con su fallera mayor Leire, que ha superado la preselección, y miembros de la falla Ceramista Ros / Moisés Domínguez

"Sin límites"

"Es una guerrera. No se pone límites y no tiene miedo a ningún obstáculo que le ponga la vida. Hace surf, hace ballet, pero sobre todo hace fallas. Ha vivido el año de su vida". En casa la llaman 'la sinmi' en alusión a ser una niña sin miedo a nada. Sus padres reconocen que ha sido básico, además, contar con la complicidad del sector. "Nunca la han dejado de lado. Ha sido una mas y no tenemos más que agradecimiento".

En la preselección desfiló con su número ante el jurado. No salió elegida pero cuando se cantaron los nombres de las mayores y se anunció a su fallera mayor, Leire Silva, se rompió. Las niñas y los representantes del sector la arroparon mientras le hacían señas a la familia para asegurarles que no había problema, que era solo la emoción. Se fue a pie de pasarela para ver pasar a su fallera mayor, a quien seguro que seguirá en septiembre en la cita del Roig Arena.

"No tengan miedo"

Los padres de Valeria creen que ha valido la pena por ella y por quien venga detrás. "Que no tengan miedo. Le viene bien a ella y a nosotros. Es un esfuerzo pero lo hemos llevado muy bien. Todo es posible". Hace dos ejercicios fue la niña de Senda Senent; este, ella misma "y sabemos que en este ejercicio hay una comisión que también va a tener una fallera mayor infantil".

"Teníamos miedo. No lo podemos negar, pero no nos arrepentimos de nada".