Ballester pide a la JCF hacer una tercera sesión de la Ofrenda "porque es necesario" y garantiza la rotación de sectores

La Concejalía de Fallas ha informado a los componentes de la Junta Central Fallera del plan trazado para tratar de dulcificar los horarios de la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados, mediante el establecimiento de una tercera sesión el 16 de marzo por la tarde, con inicio en la hora habitual (15.30) y último inicio de desfile sobre las 22 horas. Esta sesión informativa el paso previo para que éstos la estudien antes de someterla a aprobación en un pleno extroardinario y, a continuación, a la otma de decisión final por parte de la asamblea de presidentes.

La justificación de esta tercera sesión salta a la vista: el aumento salvaje del censo en poco tiempo. "En los últimos cinco años el censo fallero ha aumentado un 42 %, al pasar de 90.563 falleros censados en el año 2021 a 128.492 en 2026, lo que ha supuesto también un incremento del número de falleros y falleras que desfilan” ha explicado el concejal Santiago Ballester. Las cifras están algo infladas: los 90.563 falleros es en el pozo de la pandemia, por simplemente moverse en la tradicional 'barrera de los cien mil' ya supone un aumento de casi el 30 por ciento, que aumentará conforme pase el ejercicio y se apunten más personas como falleros con la única intención de pasar la Ofrenda. Por todo ello, "ampliar la Ofrenda en un día más es necesario en muchos sentidos".

La configuración es muy sencilla: los sectores se distribuirían en las tres sesiones, sin modificar sus recorridos ni accesos.

Menores de madrugada

Entre los argumentos esgrimidos para esta ampliación está como prioritario, evidentemente, acabar el festejo más pronto. Algo que, además, supondría un trato más adecuado a los menores de edad que, en estos momentos son convocados a un acto que está muy lejos de unos horarios acordes a sus edades. Por lo menos, en lo que es responsabilidad de una entidad pública. "Falleros y Falleras ya no desfilarían de madrugada como ha sucedido desde hace años y se producirían menos retrasos desde la hora de convocatoria hasta la hora de desfile. Además, las comisiones que cierran la Ofrenda desfilarían más pronto, por lo que regresarían mucho antes a sus demarcaciones

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València y (4/4) /

Necesario para la Policía

La tercera sesión supondría también liberar a los efectivos de policía para poder dispersarse por la ciudad y poder atender cuanto sucede por la noche en los días de Fallas, especialmente en el control del orden público por las verbenas.

La propuesta llega después de que el Consejo Escolar haya aprobado que no haya colegio el día 16 (y tampoco el 15). Esto permite a los niños no solo asistir a la Ofrenda, sino pasar la entrega de premios infantiles que, por efecto carambola, sería el 16 de marzo por la mañana y no por la tarde como hasta ahora.

El Bando de Fallas lo allana con el cierre de la ciudad

Precisamente, no es baladí el hecho de que el Bando de Fallas haya ampliado el horario de cierre del centro de la ciudad, pasano de las 15 horas del 16 de marzo a las ocho y media de la mañana, en lo que es un blindaje ante la posiblidad de celebrarse el acto.

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Reticencias en la asamblea

Queda la posición definitiva de los presidentes. Y ahí se puede decir que la batalla no está ganda ni mucho menos. Se nota que, a pesar de reconocerse que el final del acto es muy tarde, no todo el mundo está por la labor de asumir esa nueva sesión. Y no solo las fallas de Ciutat Vella, que se prevé que voten en contra porque consideran que lesionaría la comodidad en sus demarcaciones. Hay un pánico cerval a desfilar el 16, aunque, obviamente, la rotación propiciaría que ese pase sería cada varios años. Más alla del tradicional pánico a cualquier cambio importante en la 'normalidad' de la fiesta. De hecho, la única gran novedad asumida en los últimos años ha sido el adelanto en dos horas de la "cremà" de las Fallas.