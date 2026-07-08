Compromís le recuerda a Catalá el Museo Fallero que nunca llegó

Era de esperar que, anunciándose obras de mejora en la sede de la Junta Central Fallera, la oposición municipal, y más concretamente Compromís haya rescatado la orfnadad en la que se mantiene la ciudad sobre un museo dedicado a a fiesta. En concreto, aprovecha para ello que esto fue una promesa electoral, presentada "con mucho bombo" en palabras del concejal Pere Fuset en el edificio de Correos y que ha decaído con el paso de los años. Y que las mejoras previstas suponen que tampoco habrá, tal como ha explicado Levante-EMV, una ampliación del Museo Fallero.

"Tres años después, ni una cosa ni la otra" ha asegurado Fuset. "Solo humo, fotos y mentiras. El Museo Fallero continuará saturado, sin espacio para más ninots" a lo que ha añadido su particular apuesta: que el espacio "está sin dirección técnica, cuando fue el gobierno de Compromís, en el camino hacia las Fallas Patrimonio de la Humanidad, quién lo convirtió oficialmente en museo. En una lamentable purga política, el gobierno de Catalá, en cambio, echó en la calle a funcionarios que hacían esa tarea y la justicia ya lo ha condenado en varias ocasiones por hacerlo" en alusión a Gil Manuel Hernández.