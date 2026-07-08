Compromís le recuerda a Catalá el Museo Fallero que nunca llegó
Fuset reprocha que ni se haga la promesa del edificio de correos ni se amplie el de Monteolivete
Era de esperar que, anunciándose obras de mejora en la sede de la Junta Central Fallera, la oposición municipal, y más concretamente Compromís haya rescatado la orfnadad en la que se mantiene la ciudad sobre un museo dedicado a a fiesta. En concreto, aprovecha para ello que esto fue una promesa electoral, presentada "con mucho bombo" en palabras del concejal Pere Fuset en el edificio de Correos y que ha decaído con el paso de los años. Y que las mejoras previstas suponen que tampoco habrá, tal como ha explicado Levante-EMV, una ampliación del Museo Fallero.
"Tres años después, ni una cosa ni la otra" ha asegurado Fuset. "Solo humo, fotos y mentiras. El Museo Fallero continuará saturado, sin espacio para más ninots" a lo que ha añadido su particular apuesta: que el espacio "está sin dirección técnica, cuando fue el gobierno de Compromís, en el camino hacia las Fallas Patrimonio de la Humanidad, quién lo convirtió oficialmente en museo. En una lamentable purga política, el gobierno de Catalá, en cambio, echó en la calle a funcionarios que hacían esa tarea y la justicia ya lo ha condenado en varias ocasiones por hacerlo" en alusión a Gil Manuel Hernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
- Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por 'romper la cerradura y allanar' la sede del Sindicat d'Estudiants
- ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
- Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de la calle Picayo
- Un accidente en la CV-500 entre un autobús de la EMT y un turismo obliga a corta la vía en los dos sentidos
- Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales
- Piscina nocturna en València: el refugio climático con DJ, toboganes y kayak para huir de las noches calurosas
- Cuatro detenidos, casi 90 vecinos desalojados y toneladas de basura en un incendio 'que se veía venir' en València