Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos paseo ValenciaOla de calorAviso rojo ola de calorXavi Albert Valencia BasketFestival techno SaguntMunicipios en alerta ola de calorAemet ola de calor
instagramlinkedin

Programa de la Feria de Julio para el miércoles 8 y el jueves 9: concierto de Voces Eternas

Cartel de las Voces Eternas del jueves

Cartel de las Voces Eternas del jueves / RLV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Tras las suspensiones parciales por la ola de calor, la Gran Fira de València encara el ecuador de su segunda semana. En estos dias intermedios las atracciones tienen especial implantación en el Correfira. Correfira que ya no existe -se le quitó esa denominación con el cambio de gobierno municipal- y que consiste en un escenario -en su tiempo un camión-escenario- que va recorriendo plazas de la ciudad ofreciendo dos espectáculos: uno vespertino pensando más en el púbico infantil y otro ya más de familia o adultos para la noche. Es la versión veraniega de Cultura als Barris.

En estas dos jornadas, el teatrillo hace dos viajes a Horticultor Corset y a Alt Maestrat, barrios de La Petxina y el Nou Benicalap. En este último destaca el concierto de Manu Rodríguez, que si el año pasado llevó el espectáculo dedicado a Nino Bravo, en esta ocasión versioneará las "Voces Eternas", un tributo a Camilo Sesto, Raphael, Julio Iglesias, Danny Daniel o Pablo Abraira.

Viveros acoge dos conciertos en ambas jornadas y en los Jardines del Palau habrá versiones de musicales.

Miércoles, 8 de julio

19.30 h. Correfira en la Plaza del Horticultor Corset. Espectáculo infantil de Los Trotamundos

19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (inscripción cerrada)

20 h. En los Jardines del Palau, Hércules-El Musical

20 h. En la Beneficència, Coro Cantores Divisi de la Associació Cultural Divisi

21.30 h. Correfira en la Plaza del Horticultor Corset. Teatro Impro-Subit

22 h. En los Jardines del Palau, Kronos-El Musical

22 h. Conciertos de Viveros. Garbage

Jueves, 9 de julio

18.30 - 20.30 h. En la playa de la Malva-rosa, Fútbol Playa

18.30 - 20.30 h. Canales Náuticos en las playas del Perellonet (Kitesurf), Cabanyal (catamarán, windsurf, patín a vela, paddle surf), El Saler (catamarán, patín a vela, paddle surf), Malva-rosa 8surf, priagua, windsurf, paddlesurf) y El Perellonet (catamarán, windsurf, patín a vela y paddle surf)

19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (inscripción cerrada)

19.30 h. Correfira en calle Alt Maestrat. Talleres infantiles y pequedisco

20 h. En los Jardines del palau, Espectáculo Infantil Trío Dedos

20.30 h. En Massarrojos, concierto de la Banda Municipal de València

21.30 h. Correfira en calle Alt Maestrat. Espectáculo "Voces Eternas" con Manu Rodríguez

22 h. En los Jardines del Palau, Noelia Zanón en concierto

Noticias relacionadas

22 h. Conciertos de Viveros: Juan Magán

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Ver galería

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Ver galería

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
  2. Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por 'romper la cerradura y allanar' la sede del Sindicat d'Estudiants
  3. Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de la calle Picayo
  4. Un accidente en la CV-500 entre un autobús de la EMT y un turismo obliga a corta la vía en los dos sentidos
  5. Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales
  6. Piscina nocturna en València: el refugio climático con DJ, toboganes y kayak para huir de las noches calurosas
  7. Cuatro detenidos, casi 90 vecinos desalojados y toneladas de basura en un incendio 'que se veía venir' en València
  8. ¿Quién vive ahí? o cuáles son las casas en las que los valencianos deseamos 'colarnos'

Programa de la Feria de Julio para el miércoles 8 y el jueves 9: concierto de Voces Eternas

Programa de la Feria de Julio para el miércoles 8 y el jueves 9: concierto de Voces Eternas

La última pasarela de la "heroina" Valeria como fallera mayor

La última pasarela de la "heroina" Valeria como fallera mayor

Estos son los indumentaristas de las Falleras Mayores y Cortes de Honor 2027

Estos son los indumentaristas de las Falleras Mayores y Cortes de Honor 2027

Las Preselecciones llegan a su ecuador con las elegidas de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix

Las Preselecciones llegan a su ecuador con las elegidas de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix

Treinta falleras y 28 comisiones celebran el éxito en las preselecciones falleras del sábado 4

Treinta falleras y 28 comisiones celebran el éxito en las preselecciones falleras del sábado 4

Empieza la presentación de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

Empieza la presentación de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales

Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales

El viernes 3 de julio deja diez nuevos pasajes para la gran final fallera de septiembre

El viernes 3 de julio deja diez nuevos pasajes para la gran final fallera de septiembre
Tracking Pixel Contents