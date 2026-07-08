Programa de la Feria de Julio para el miércoles 8 y el jueves 9: concierto de Voces Eternas
Tras las suspensiones parciales por la ola de calor, la Gran Fira de València encara el ecuador de su segunda semana. En estos dias intermedios las atracciones tienen especial implantación en el Correfira. Correfira que ya no existe -se le quitó esa denominación con el cambio de gobierno municipal- y que consiste en un escenario -en su tiempo un camión-escenario- que va recorriendo plazas de la ciudad ofreciendo dos espectáculos: uno vespertino pensando más en el púbico infantil y otro ya más de familia o adultos para la noche. Es la versión veraniega de Cultura als Barris.
En estas dos jornadas, el teatrillo hace dos viajes a Horticultor Corset y a Alt Maestrat, barrios de La Petxina y el Nou Benicalap. En este último destaca el concierto de Manu Rodríguez, que si el año pasado llevó el espectáculo dedicado a Nino Bravo, en esta ocasión versioneará las "Voces Eternas", un tributo a Camilo Sesto, Raphael, Julio Iglesias, Danny Daniel o Pablo Abraira.
Viveros acoge dos conciertos en ambas jornadas y en los Jardines del Palau habrá versiones de musicales.
Miércoles, 8 de julio
19.30 h. Correfira en la Plaza del Horticultor Corset. Espectáculo infantil de Los Trotamundos
19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (inscripción cerrada)
20 h. En los Jardines del Palau, Hércules-El Musical
20 h. En la Beneficència, Coro Cantores Divisi de la Associació Cultural Divisi
21.30 h. Correfira en la Plaza del Horticultor Corset. Teatro Impro-Subit
22 h. En los Jardines del Palau, Kronos-El Musical
22 h. Conciertos de Viveros. Garbage
Jueves, 9 de julio
18.30 - 20.30 h. En la playa de la Malva-rosa, Fútbol Playa
18.30 - 20.30 h. Canales Náuticos en las playas del Perellonet (Kitesurf), Cabanyal (catamarán, windsurf, patín a vela, paddle surf), El Saler (catamarán, patín a vela, paddle surf), Malva-rosa 8surf, priagua, windsurf, paddlesurf) y El Perellonet (catamarán, windsurf, patín a vela y paddle surf)
19.30 h. Autobús para ver la puesta de sol en la Albufera (inscripción cerrada)
19.30 h. Correfira en calle Alt Maestrat. Talleres infantiles y pequedisco
20 h. En los Jardines del palau, Espectáculo Infantil Trío Dedos
20.30 h. En Massarrojos, concierto de la Banda Municipal de València
21.30 h. Correfira en calle Alt Maestrat. Espectáculo "Voces Eternas" con Manu Rodríguez
22 h. En los Jardines del Palau, Noelia Zanón en concierto
22 h. Conciertos de Viveros: Juan Magán
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