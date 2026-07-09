Ballester alerta que la Ofrenda se agrava: mil falleros más en el último mes

"Necesito 42 horas. Y puede ser más". Con esta premisa, el concejal Santiago Ballester ha comparecido para explicar la necesidad que hay de celebrar una tercera sesión de la Ofrenda y para avanzar algún dato más de lo que sería la nueva configuración, y que está pendiente de la aprobación o no tanto del pleno de la Junta Central Fallera como de la Asamblea de Presidentes, a celebrar los días 14 y 21, respectivamente.

Ese "puede ser más" está justificado en que, conforme avance el ejercicio, el censo fallero seguirá creciendo. Y en ese sentido ha advertido o alertado que el ordenador central sigue creciendo: "en el último mes se han apuntado mil falleros más".

A 30 de mayo, el número de falleros era de 126.819 personas, con lo que, a estas alturas de ejercicio, ya se estaría por los 128.000 falleros. Una cantidad sensiblemente superior a la que había, el año pasado a estas alturas.

Hay que recordar, en ese sentido, que en el tramo final del ejercicio -en los meses de diciembre, enero y febrero- se multiplica el censo por aquellas personas que se apuntan solo para pasar la Ofrenda, una fórmula que supone, en la teoría, ser falleros a todos los efectos, pero que realmente es solo para ese festejo, previo pago.

Si se lleva a cabo el cambio, con una sesión de Ofrenda el 16, ya está anunciado que la entrega de premios infantiles será el 16 por la mañana. Razón por la que el Bando de Fallas ya incluye un adelanto en el cierre total del centro de la ciudad para las ocho de la mañana del día 16

Lectura de premios más grande

Sin embargo, quedaba un cabo por atar, para el que el concejal ha dado un dato relevante: la lectura de premios se hará bastante más tarde que hasta ahora. Normalmente, las actas se "cantan" de ocho a nueve de la tarde. Ahora "empezaría a las diez de la noche", para que pillara a las comisiones ya en sus demarcaciones. Esto quiere decir que el primer premio de Especial -si no cambia el protocolo y se da a conocer el primero- se desvelaría sobre las once de la noche.

Empezar la lectura a las diez de la noche supone, por otra parte, que la parte final de ese día de Ofrenda sería ocupado por Casas Regionales y entidades invitadas para ganar ese tiempo y que, en la medida de lo posible, la totalidad de comisiones o la práctica totalidad de ellas estuviera ya en el casal.

Ballester también ha incidido en que los horarios actuales, con un final bien pasada la medianoche "ni es ético ni estético" en atención a "hacer desfilar a los menores a esas horas".

1.400 autobuses

Otro de los argumentos por el que se trata de mostrar las bondades de la tercera sesión es el consenso de los colectivos que intervienen alrededor del festejo, incluyendo la Policía Local o los Vestidores. Así mismo, el reparto en tres días -más allá de lo extraño o inadecuado que quedaría el Programa de Festejos, atiborrado de Ofrendas- supondría aligerar la presión del tráfico de autobuses. En ese sentido, el dato contabilizado es que, en las dos jornadas, entran en la ciudad 1.400 vehículos de gran tamaño en permanente rotación, y que supone, en superficie, más de ocho campos de fútbol.

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Ballester, por último, ha confirmado que está descartado el pretendido adelanto 24 horas de la "plantà", visto el rechazo que había generado. Es decir, las fallas infantiles estarían plantadas el 15 de marzo por la mañana y las grandes, el 16 por la mañana.