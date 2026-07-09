Las Preselecciones del sábado 11 ponen en juego diez nuevos pasajes al Roig Arena en Jesus y Creu Coberta

El sábado de Preselecciones convoca a sesión doble en los Jardines del Palau. En esta ocasión, todo se ha concentrado en el suroeste de la ciudad. Pasado el proceso de Patraix, ahora es el turno de los otros dos sectores que completan esa parte de la ciudad: Jesús y la Creu Coberta. Al acabar la noche habrá diez nuevas plazas para la cita del Roig Arena.

No son sectores especialmente tocados por la varita. De hecho, Creu Coberta comparte con Benicalap el farolillo rojo. Hay que tener en cuenta que, en su momento formaban parte de Jesús y Patraix y el número de comisiones es reducido. Son 23 sus representantes a lo largo de la historia -no necesariamente "en representación del sector Creu Coberta", pero sí de sus actuales comisiones-. En los dos últimos años, además, han visto reducicas sus preseleccionables de tres a dos tras la desaparición de Montesa-Doctor Marañón.

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Al ladito está Jesús, con sus 38 elegidas a lo largo de la historia. El año pasado hubo ración doble con Marta Capella y Jimena Mompó, que serán quienes reciban la bienvenida antes del veredicto que pronuncien Carmen Prades y Marta Mercader.