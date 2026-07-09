Las Preselecciones vuelven el viernes con 40 candidatas, la vuelta a casa de Carmen Prades y Marta Mercader... y mirando de reojo el España-Bélgica
Empieza el tercero de los cuatro fines de semana de un proceso que ya no se mueve de los Jardines del Palau
Las Preselecciones a Falleras Mayores de València vuelven este viernes para encarar su segunda mitad. Ahora ya se quedan en los Jardines del Palau, que estarán a pleno rendimiento en sesiones dobles (realmente, el 17 es triple, porque Benicalap y Campanar ha hacen conjuntamente, pero son dos actos separados). Las preselecciones de viernes son a las 22 horas y el veredicto se espera un poco antes de la medianoche. El inicio del acto tendrá que compartirse con las miradas subrepticias o no tan subrepticias al marcador del España-Bélgica.
Este viernes serán cuarenta las candidatas que pondrán en liza sus ilusiones y la cuarta parte de ellas, un total de diez, lo conseguirán: cinco mayores y cinco adultas.
Y este viernes tiene lugar la preselección más especial si nos atenemos a lo que supone la comitiva oficial. Es la de Roqueta-Arrancapins y no hace falta estar muy avezado para apuntar que es la de las dos falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader. Ambas surgieron de allí hace doce meses -además, del mismo pabellón, el Sur- para pasar la criba de septiembre y ver reflejados sus nombres en la Telefonada. Hacía 22 años que dos falleras mayores de València no pertenecían al mismo sector.
La historia se ha escrito en la gran parte de los capítulos y ahora, el sector las recibe para un camino de vuelta momentáneo y para dar a conocer las seis elegidas.
El segundo sector de la clasificación general
La Roqueta-Arrancapins ha tenido un año espectacular, porque también de aquí surgieron dos falleras de la corte de honor: Ani Torregrosa en la mayor y Martina Songel en la infantil.
Con estas cuatro elecciones ha ampliado la distancia sobre los perseguidores para consolidar su condición de segundo sector con más falleras mayores y cortes de honor: un total de 76 desde 1980. Lejos de la inalcanzable Pla del Remei-Gran Via (92), pero a notable distancia del tercero del rankint, Pla del Reial-Benimaclet (64).
Y Russafa A también
Antes -se supone que antes, porque son menos participantes- se fallará el veredicto en Russafa A, donde también hay un doble recibimiento: en la corte mayor, a Paula Marí Turrientes; y en la infantil, a Nuria Miñana.
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