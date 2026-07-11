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Castillo piromusical del 11 de julio en València: Tamarit y Ella Pincha Sola presentan el espectáculo "Algoritmo"

La plaza del Ayuntamiento acoge una nueva edición de los Focs de la Fira a medianoche

La pirotecnia vuelve a la plaza del Ayuntamiento

La pirotecnia vuelve a la plaza del Ayuntamiento / Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

"Festival Pirotécnico de la Feria" es la denominación alternativa para lo que, en estos años -y también en el programa de mano- se denomina Els Focs de la Fira. Es decir, los castillos de sábado por la noche -salvo que cerrará la Fira, que será el domingo de la Batalla-.

Este sábado 11, a las 23.59 horas, la pirotecnia se traslada a la Plaza del Ayuntamiento para ofrecer el espectáculo piromusical "Algoritmo", concebido para ofrecer "una experiencia inmersiva en la que música, luz y pólvora se combinan con una sincronización milimétrica" y que protagonizarán la Pirotecnia Tamarit y el DJ valenciano Alex, responsable de la marca Ella Pincha Sola.

"Inspirado en el concepto de los algoritmos y en la manera con la que se organizan y conectan la información, el espectáculo construye un lenguaje propio en que cada disparo, cada efecto visual y cada pieza musical forman parte de una coreografía perfectamente coordinada, que sorprenderá al público de principio a fin".

La selección musical irá a cargo de Ella Pincha Sola. Será el hilo conductor de un espectáculo diseñado para que música y pólvora evolucionen "como un único lenguaje escénico".

La propuesta pirotécnica estará firmada por Pirotecnia Tamarit, una habitual ya en los disparos nocturnos del programa festivo de la ciudad.

15 minutos de espectáculo

El espectáculo tendrá una duración de 15 minutos y 30 segundos con 130 kilos de material pirotécnico reglamentado, 4.787 líneas de disparo y 44 posiciones de lanzamiento, que ofrecen una visión de 360 grados. Habrá fuegos en altura mediante cinco estructuras de siete metros, figuras creadas con monotiros, truenos terrestres sincronizados con la música, el mensaje “Visca València”, realizado también con monotiros, y un final con la Senyera como homenaje a la ciudad.

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El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacado que “el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio continúa demostrando la capacidad de València para innovar sin renunciar a una de sus tradiciones más representativas. Cada espectáculo ofrece una propuesta diferente que combina creatividad, tecnología y el talento de nuestras empresas pirotécnicas y consolida la ciudad como referente internacional del arte del fuego”.

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