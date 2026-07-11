Preselecciones pasadas por agua, pero celebradas. Russafa A y Roqueta-Arrancapins ya tienen sus finalistas

Las preselecciones han empezado con inclemencias. La lluvia que pasó por València obligó tanto a retrasar el inicio del acto de Russafa A a las once de la noche. A la vez, el de Roqueta-Arrancapins no podía celebrarse en el Pabellón Sur por una avería generada por la propia lluvia. Finalmente, se optó por celebrarla, pero en el Pabellón Norte y a continuacion de la ruzafeña. Se hicieron los dos desfiles y, posteriormente, se leyeron los dos veredictos.

Eso sí, antes del de Roqueta-Arrancapins tuvo como preludio las palabras a las dos falleras mayores de València, llegadas desde este mismo sector un año antes. Un doblete absolutamente inusual -solo se ha dado en otra ocasión- y que permitió a ambas una vuelta a casa muy especial.

Preseleccionadas del 10 de julio: Russafa A y La Roqueta-Arrancapins /

Memoria gráfica de la preselección de La Roqueta-Arrancapins /