Las Preselecciones completan su tercer fin de semana: estas son las candidatas que aspiran a todo en Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau

El Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau completarán la sesión de Preselecciones el domingo 12. Los Jardines del Palau acogen la doble sesión, con seis nuevas elegidas en cada sector.

Históricamente, el Pilar-Sant Francesc tiene una buena presencia en el Salón de la Fama: 58 falleras han pasado por los puestos de honor. La última, Vega Carmen González, de San Vicente-Periodista Azzati, ahora en la corte de Marta Mercader. Será el suyo el único recibimiento de la jornada, porque Camins al Grau, el otro sector, cortó su particular racha de éxitos el pasado año.

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Estas preselecciones empezarán el domingo a las 21 horas. Con los veredictos de la noche solo quedarán, ya para el siguiente fin de semana, seis preselecciones, con las que quedarán ya completo el cuadro de preseleccionadas.