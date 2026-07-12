50 falleras se presentan en la JCF en su camino a lo más alto de la fiesta. Estas son las nuevas candidatas
La segunda tanda de preseleccionadas acuden a la JCF para cumplir con el ritual de entrevistas y toma de contacto
Las supervivientes de la "etapa maratón", aquel segundo fin de semana de Preselecciones de primeros de mes, han acudido a la sede de la Junta Central Fallera para cumplimentar la sesión de entrevistas y la primera toma de contacto con el organismo fallero, que les imparte las premisas sobre relación con proveedores y redes sociales, además de entregarles un código QR para facilitar datos de cara al acto del Roig Arena.
Era la sesión más copiosa, en la que se han dado cita 50 falleras, 25 adultas y 25 infantiles, de las jornadas del 3, 4 y 5 de julio, incluyendo ese súper-sábado 4, en el que se celebraron hasta cinco preselecciones.
Con estas candidatas, aquellas que ya han completado el ritual son 38 falleras por concurso, más de la mitad. Quedan las que se han celebrado este fin de semana y las de la próxima, que finalizarán con la de Olivereta el domingo 19.
Levante-EMV ofrece los fines de semana las primeras entrevistas en versión papel y va a publicarlas también próximamente en versión digital.
- El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
- Jaume I, la calle que no se usa ni para cruzarla
- ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
- El Gobierno intentará forzar el Corredor Verde con su mayoría en la Sociedad Parque Central
- Un accidente en la CV-500 entre un autobús de la EMT y un turismo obliga a corta la vía en los dos sentidos
- Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por 'romper la cerradura y allanar' la sede del Sindicat d'Estudiants
- Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales
- Encuesta: ¿Crees que el bulevar Federico García Lorca debería llamarse Passeig Jaume I?