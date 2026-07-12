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50 falleras se presentan en la JCF en su camino a lo más alto de la fiesta. Estas son las nuevas candidatas

La segunda tanda de preseleccionadas acuden a la JCF para cumplir con el ritual de entrevistas y toma de contacto

Segunda jornada de presentación de candidatas a Falleras Mayores de València 2027

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Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

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València

Las supervivientes de la "etapa maratón", aquel segundo fin de semana de Preselecciones de primeros de mes, han acudido a la sede de la Junta Central Fallera para cumplimentar la sesión de entrevistas y la primera toma de contacto con el organismo fallero, que les imparte las premisas sobre relación con proveedores y redes sociales, además de entregarles un código QR para facilitar datos de cara al acto del Roig Arena.

Era la sesión más copiosa, en la que se han dado cita 50 falleras, 25 adultas y 25 infantiles, de las jornadas del 3, 4 y 5 de julio, incluyendo ese súper-sábado 4, en el que se celebraron hasta cinco preselecciones.

Con estas candidatas, aquellas que ya han completado el ritual son 38 falleras por concurso, más de la mitad. Quedan las que se han celebrado este fin de semana y las de la próxima, que finalizarán con la de Olivereta el domingo 19.

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Levante-EMV ofrece los fines de semana las primeras entrevistas en versión papel y va a publicarlas también próximamente en versión digital.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

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Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

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