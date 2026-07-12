Un rápido sábado concede diez nuevas plazas para la elección de falleras mayores de València en Jesús y Creu Coberta
El veredicto se da a conocer rápidamente y completa la octava sesión de las doce previstas
Apenas habían pasado cuatro minutos de la medianoche cuando se desvelaba la última preseleccionada del episodio 11-J, la octava sesión de las doce previstas para completar el cuadro de candidatas a falleras mayores de València y cortes de honor. Un horario más que razonable, provocado porque uno de los sectores, Jesús, adelantó su horario -empezó a las nueve y media- y el otro, La Creu Coberta, tuvo un veredicto bastante rápido.
De esta manera, y volvieron ya el calor asfixiante y desapareciendo los peligros de lluvia del día anterior, se completó la jornada sin mucho más contratiempo. Hubo tiempo para recibir en Jesús a Marta Capella y a Jimena Mompó, una mayor y una infantil, y luego vino la secuencia habitual, con la lectura de actas por parte de Carmen Prades y Marta Mercader.
Este domingo termina el tercer fin de semana con Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau.
- El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
- Compromís y el PSOE llevarán a Badenas a la Fiscalía por 'romper la cerradura y allanar' la sede del Sindicat d'Estudiants
- Jaume I, la calle que no se usa ni para cruzarla
- ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
- Un accidente en la CV-500 entre un autobús de la EMT y un turismo obliga a corta la vía en los dos sentidos
- Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027 tras el acuerdo del Bando de Fallas: todos los actos principales
- Cuatro detenidos, casi 90 vecinos desalojados y toneladas de basura en un incendio 'que se veía venir' en València
- ¿Quién vive ahí? o cuáles son las casas en las que los valencianos deseamos 'colarnos'