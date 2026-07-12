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Un rápido sábado concede diez nuevas plazas para la elección de falleras mayores de València en Jesús y Creu Coberta

El veredicto se da a conocer rápidamente y completa la octava sesión de las doce previstas

Preseleccionadas del 11 de julio: las elegidas en La Creu Coberta y Jesús

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Preseleccionadas del 11 de julio: las elegidas en La Creu Coberta y Jesús /

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Apenas habían pasado cuatro minutos de la medianoche cuando se desvelaba la última preseleccionada del episodio 11-J, la octava sesión de las doce previstas para completar el cuadro de candidatas a falleras mayores de València y cortes de honor. Un horario más que razonable, provocado porque uno de los sectores, Jesús, adelantó su horario -empezó a las nueve y media- y el otro, La Creu Coberta, tuvo un veredicto bastante rápido.

De esta manera, y volvieron ya el calor asfixiante y desapareciendo los peligros de lluvia del día anterior, se completó la jornada sin mucho más contratiempo. Hubo tiempo para recibir en Jesús a Marta Capella y a Jimena Mompó, una mayor y una infantil, y luego vino la secuencia habitual, con la lectura de actas por parte de Carmen Prades y Marta Mercader.

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