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Preselecciones del 12 de julio: este es el resultado de Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau

Doce nuevas falleras completan el penúltimo fin de semana de pasión fallera en los Jardines del Palau

Así se ha vivido el veredicto de la Preseleción en Camins al Grau

Así se ha vivido el veredicto de la Preseleción en Camins al Grau

Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Aún no se había llegado a la medianoche cuando quedaban ya clarificados los resultados de la doble Preselección con la que ha terminado la tercera semana de las cuatro programadas y con ya cada vez menos plazas por ocupar. Tanto es así que ya solo quedan seis sectores por celebrarse antes de dar por finalizada la orla con las 73 y 73 candidatas definitivas que llegarán al Roig Arena el próximo mes de septiembre.

El Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau, por este orden, dieron a conocer sus seis y seis elegidas. Ambas con jurados de Junta Central Fallera y que rellenaron las actas con los nombres elegidos. En su interior, hasta tres dobletes. En Camins al Grau, el de Alameda-Av. Francia y en Pilar Sant Francesc, para En Plom-Gillem de Castro y la Avenida del Oeste.

Preseleccionadas del 12 de julio: las elegidas en Camins al Grau y Pilar-Sant Francesc

Preseleccionadas del 12 de julio: las elegidas en Camins al Grau y Pilar-Sant Francesc

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Preseleccionadas del 12 de julio: las elegidas en Camins al Grau y Pilar-Sant Francesc /

Duelo de líderes: dos y dos finalistas

Dato curioso: la clasificación general de elegidas en la final desde 1980 a nuestros días tiene, ahora mismo, un empate técnico entre Avenida del Oeste y Conde Salvatierra. Pues bien: ambas comisiones irán a la gran cita con sus dos bazas, mayor e infantil, pues ambas han conseguido el doblete en sus fases previas.

Noticias relacionadas y más

Carmen Prades y Marta Mercader han leído las actas para repartir la ventura entre unas y otras. El próximo domingo, todas ellas están convodadas para las entrevistas con los medios de comunicación y para recibir las premisas de la JCF.

Memoria Gráfica de la Preselección del PIlar-Sant Francesc

Memoria Gráfica de la Preselección del PIlar-Sant Francesc

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Memoria Gráfica de la Preselección del PIlar-Sant Francesc /

Memoria Gráfica de la Preselección de Camins al Grau

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Memoria Gráfica de la Preselección de Camins al Grau /

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