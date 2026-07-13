Preselecciones del 12 de julio: este es el resultado de Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau

Aún no se había llegado a la medianoche cuando quedaban ya clarificados los resultados de la doble Preselección con la que ha terminado la tercera semana de las cuatro programadas y con ya cada vez menos plazas por ocupar. Tanto es así que ya solo quedan seis sectores por celebrarse antes de dar por finalizada la orla con las 73 y 73 candidatas definitivas que llegarán al Roig Arena el próximo mes de septiembre.

El Pilar-Sant Francesc y Camins al Grau, por este orden, dieron a conocer sus seis y seis elegidas. Ambas con jurados de Junta Central Fallera y que rellenaron las actas con los nombres elegidos. En su interior, hasta tres dobletes. En Camins al Grau, el de Alameda-Av. Francia y en Pilar Sant Francesc, para En Plom-Gillem de Castro y la Avenida del Oeste.

Preseleccionadas del 12 de julio: las elegidas en Camins al Grau y Pilar-Sant Francesc /

Duelo de líderes: dos y dos finalistas

Dato curioso: la clasificación general de elegidas en la final desde 1980 a nuestros días tiene, ahora mismo, un empate técnico entre Avenida del Oeste y Conde Salvatierra. Pues bien: ambas comisiones irán a la gran cita con sus dos bazas, mayor e infantil, pues ambas han conseguido el doblete en sus fases previas.

Carmen Prades y Marta Mercader han leído las actas para repartir la ventura entre unas y otras. El próximo domingo, todas ellas están convodadas para las entrevistas con los medios de comunicación y para recibir las premisas de la JCF.

Memoria Gráfica de la Preselección del PIlar-Sant Francesc /