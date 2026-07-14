Documento: esta es la propuesta al completo de la Ofrenda de los Tres Días

Más allá de adiciones o modificaciones que se puedan hacer en el debate del pleno y la asamblea, esta es la propuesta que ha elegado la directiva de la Junta Central Fallera para llevar a cabo la Ofrenda en tres sesiones.

PROPUESTA PARA LA OFRENDA DE FLORES DE LAS FALLAS 2027

Atendiendo a la sensibilidad mostrada por los colectivos falleros una vez terminada la Ofrenda de Flores de 2026 solicitando medidas para que el acto no culmine de madrugada, y habiéndonos reunido con todos los agentes que intervienen en la organización y desarrollo de la misma para estudiar las diferentes opciones, manifestaron todos ellos la viabilidad, únicamente, de esta propuesta, la cual trasladamos al Pleno de la Junta Central Fallera y a la Asamblea de Presidentes y Presidentas para que se someta a votación.

Objetivo de la propuesta: Realizar la Ofrenda en 3 jornadas para que finalice a una hora prudencial.

Contenido de la propuesta:

• Todos los sectores desfilaran por la vía que actualmente lo hacen (Calle de la Paz, Calle San Vicente)

• Las entidades invitadas desfilarán el primer día de ofrenda una vez haya finalizado el desfile de las comisiones falleras.

• Se hará la distribución por sectores a lo largo de los 3 días de forma equitativa teniendo en cuenta el censo de cada falla de 2026 para que las 3 jornadas finalicen aproximadamente a la misma hora, y en consecuencia los 1400 autobuses contabilizados en el 2026 se repartirán a lo largo de esos 3 días.

• Se añade una sesión más de Ofrenda el 16 de marzo por la tarde, de tal manera que la distribución de los actos sería la siguiente:

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4) /

16 de marzo de 2027:

Por la mañana, recogida de premios infantiles.

A las 15:30h primera sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats, desfilarán en último lugar las entidades invitadas. No habrá acto de cierre de la jornada.

17 de marzo de 2027:

Por la mañana recogida de premios mayores con el mismo horario.

A las 15:30h segunda sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats, cerrando esta segunda jornada, las delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante, las 5 últimas FFMMIV, la comisión de la FMIV, La FMIV y su Corte de Honor, y la directiva de la JCF.

18 de marzo de 2027:

A partir de las 15:30 tercera sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats cerrando esta última jornada las delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante, las 5 últimas FFMMV, la comisión de la FMV, la FMV y su Corte de Honor, y la directiva de la JCF.

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Con la aprobación de todos los agentes implicados, esta propuesta resulta la única opción viable de todas las que han sido estudiadas; confiamos en que estudien detenidamente su contenido y atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta de las fallas.