Documento: esta es la propuesta al completo de la Ofrenda de los Tres Días
La JCF considera que tercera sesión es "la única opción viable de todas las estudiadas"
Más allá de adiciones o modificaciones que se puedan hacer en el debate del pleno y la asamblea, esta es la propuesta que ha elegado la directiva de la Junta Central Fallera para llevar a cabo la Ofrenda en tres sesiones.
PROPUESTA PARA LA OFRENDA DE FLORES DE LAS FALLAS 2027
Atendiendo a la sensibilidad mostrada por los colectivos falleros una vez terminada la Ofrenda de Flores de 2026 solicitando medidas para que el acto no culmine de madrugada, y habiéndonos reunido con todos los agentes que intervienen en la organización y desarrollo de la misma para estudiar las diferentes opciones, manifestaron todos ellos la viabilidad, únicamente, de esta propuesta, la cual trasladamos al Pleno de la Junta Central Fallera y a la Asamblea de Presidentes y Presidentas para que se someta a votación.
Objetivo de la propuesta: Realizar la Ofrenda en 3 jornadas para que finalice a una hora prudencial.
Contenido de la propuesta:
• Todos los sectores desfilaran por la vía que actualmente lo hacen (Calle de la Paz, Calle San Vicente)
• Las entidades invitadas desfilarán el primer día de ofrenda una vez haya finalizado el desfile de las comisiones falleras.
• Se hará la distribución por sectores a lo largo de los 3 días de forma equitativa teniendo en cuenta el censo de cada falla de 2026 para que las 3 jornadas finalicen aproximadamente a la misma hora, y en consecuencia los 1400 autobuses contabilizados en el 2026 se repartirán a lo largo de esos 3 días.
• Se añade una sesión más de Ofrenda el 16 de marzo por la tarde, de tal manera que la distribución de los actos sería la siguiente:
16 de marzo de 2027:
Por la mañana, recogida de premios infantiles.
A las 15:30h primera sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats, desfilarán en último lugar las entidades invitadas. No habrá acto de cierre de la jornada.
17 de marzo de 2027:
Por la mañana recogida de premios mayores con el mismo horario.
A las 15:30h segunda sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats, cerrando esta segunda jornada, las delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante, las 5 últimas FFMMIV, la comisión de la FMIV, La FMIV y su Corte de Honor, y la directiva de la JCF.
18 de marzo de 2027:
A partir de las 15:30 tercera sesión de la Ofrenda de Flores a la Mare de Deu dels Desemparats cerrando esta última jornada las delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante, las 5 últimas FFMMV, la comisión de la FMV, la FMV y su Corte de Honor, y la directiva de la JCF.
Con la aprobación de todos los agentes implicados, esta propuesta resulta la única opción viable de todas las que han sido estudiadas; confiamos en que estudien detenidamente su contenido y atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta de las fallas.
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