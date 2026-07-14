La Ofrenda de los Tres Días se decidirá en la asamblea de presidentes

Era el pleno con mayor poder de convocatoria de la historia reciente de la Junta Central Fallera, el dedicado exclusivamente a decidir si la Ofrenda de Flores se queda como está, -en dos sesiones-, o si se traslada a la asamblea de presidentes la decisión de ampliar una más al 16 de marzo. Y finalmente por 56 votos a favor por 14 en contra (81 a 19 por ciento) se decidió que sea la asamblea (el 21 de julio) quien tome la última palabra. La votación, por muy abrumadora que haya sido, no significa ni mucho menos que la tercera sesión esté ya asegurada. Es simplemente que se aborta el cortafuegos que habría supuesto descartarlo de antemano. Asi, lo que hace el pleno es inhibirse de la toma de decisión para pasarla al otro foro, puesto que el pleno, como tal, lo que no podía es aprobarlo, ya que necesita el refrendo asambleario.

Hubo un poco de debate, que de alguna forma se preveía. Porque cuanto más lejos se está del centro más se quiere la tercera sesión. Y viceversa. Por eso, el voto a favor de seguir el proceso (y a favor de la tercera sesión, todo sea dicho) fue de un delegado de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y en contra, el de Seu-Xerea-Mercat.

"Tres sesiones mejorarían nuestras condiciones"

El delegado del sector Marítimo Pablo Bonanad, se quejó de que había existido "una campaña de presión para votar no. Y eso hay que hacerlo en el pleno, no con comunicados o campañas externas. Cualquier decisión de esta magnitud se debe tomar con libertad, pensando en el bien común. Coaccionar el voto no es democrático y es ignorar realidades que tienen sectores como el nuestro". Ahí estaba la justificación a la tercera sesión: "Para sectores como el nuestro, finalizar de madrugada es un esfuerzo enorme. Ampliar a tres mejoraría nuestras condiciones y nos permitiría llegar a horarios más razonables y organizar mejor nuestras actividades". Y favor de decidir el tema en la asamblea, porque "una decisión como ésta debe llegar a la los presidentes. Ellos son los que conocen mejor la realidad de las comisiones. Ese es el ejercicio democrático".

El temor del centro

Se dio por aludido Luis Coll, representante de Seu-Xerea-Mercat, que aseguró que en el amplio estudio difundido, en el que expresaban las razones para que no haya una tercera sesión "no había ninguna coacción. Era solo el análisis de nuestra realidad". De hecho, los votos en contra se concentraron en sectores que ven en una tercera sesión una forma de aprisionar aun más su espacio vital a base de vallas y multitudes.

"No se puede dudar del trabajo de la JCF"

Y también terció el concejal Santiago Ballester a colación de dicho informe para recordar que él también se lo había leído el informe. "El estudio, que no es un informe técnico, porque no está firmado por ningún técnico ni por nadie, propone ideas como suprimir canastilas, analizar la participación de pueblos y pedanías, sanciones económicas, tercera vía de acceso... y otras aportaciones de palabra, como trasladarla a la Alameda o suprimir las mascletaes del 17 y 18". Hasta ahí, una exposición de los argumentos, pero luego mostró su desagrado porque "no admito que se ponga en tela de juicio el trabajo de las personas de JCF, tal como se ha criticado en dicho estudio". Y apeló al parlamento fallero. "Esta decisión es muy importante. Yo creo que no hay mejor sitio que la asamblea. ¿Qué mejor referéndum que los presidentes?".

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El voto a mano alzada -se pidió urna, que incluso llegó a estar en la sala antes de empezar la sesión, pero se descartó por interpretación de la ley- no dejó lugar a dudas: el 21 de septiembre se decidirá si hay o no un cambio sustancial en la Ofrenda, que sigue creciendo en su gigantismo.