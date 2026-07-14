¿Qué puede pasar esta tarde con la Ofrenda de las Fallas de València?

La actualidad fallera en el mes de julio debería estar capitalizada por las Preselecciones y los actos de la Gran Fira. Sin embargo, se ha colado en el calendario la toma de una decisión de cierto calado en el futuro programa de festejos: la organización o no de una tercera sesión de la Ofrenda, en la tarde-noche del 16 de marzo, moviendo a su vez la entrega de premios infantiles a ese mismo día, pero por la mañana.

La propuesta procede de la directiva de la JCF y se eleva a las instancias falleras para su debate y votación. Primero debe ser aprobado por el pleno de la JCF y después, por la asamblea de presidentes.

Los argumentos a favor y en contra están bastante claros en el tapete y de podrían esgrimir casi tantos en un sentido como en otro. A favor se argumenta que el festejo ha llegado a unos niveles de extensión en el tiempo poco sostenibles. Es verdad que la Ofrenda siempre ha acabado muy tarde e incluso en su momento más -cuando no había tanta conciencia de cumplir horarios-, pero ya no es fruto de un año malo. Los censos que maneja la fiesta actualmente (tanto el fallero de a pie como el que se apunta a última hora para, previo pago, desfilar en el festejo) auguran, año si año también, que el acto finalice bien pasada la medianoche. Y no solo la comitiva oficial, sino las propias comisiones, muchas de las cuales aún están desfilando a horas intempestivas.

Programar una tercera sesión se plantea como un ejercicio de responsabilidad por parte del organismo municipal, cuenta con el beneplácito de entidades involucradas -servicios municipales y Vestidores- y permitiría acabar el festejo en unos horarios más "civilizados", permitiendo continuar la fiesta en las demarcaciones.

En contra pesan algunos factores y no solo la manida "tradición" -que no es tal-. Sobre todo están en contra los sectores del centro que se ven aprisionados por el tránsito de personas y las trabas viarias que supone. Junto con el conservadurismo propio de la fiesta, poco dada a cambios o que el actual cortejo aún tiene margen para aligerarse. La Agrupación Seu-Xerea-Mercat ha elaborado un amplio informe para enumerar los perjuicios, y que aconsejan el mantenimiento del sistema tradicional, tanto por los daños que les causarían a ellos como al propio funcionamiento de la ciudad.

Intangibles

A esto se añaden intangibles de tipo más espiritual: "habrá falleras mayores y presidentes que no estarán cuando pase el jurado a ver su falla", "el programa parecerá más de Fallas de Ofrenda que Ofrenda de Fallas", "solo se hace para garantizar las verbenas" y un largo etcétera.

Desde el Ayuntamiento se sostiene que el desdoble es inevitable, al ritmo que está subiendo el censo. Y que si el cambio no llegara este año, será al siguiente. O que, aunque la participación es voluntaria, un organismo municipal tiene que encontrarle solución a un acto que programa el paso de infantiles bien entrada la madrugada, inaceptable en la actualidad y nada que ver con los actos que obligan a madrugar, como la macrodespertà.

La sensación que hay ahora mismo es que "mapa de calor" señalaría que cuanto más aljeado está el sector del centro de la ciudad, con mejores ojos se ve la tercera sesión, atendiendo a que estos sectores no solo tienen que pasar la Ofrenda, sino luego regresar a sus demarcaciones.

Y pronto, obras por la peatonalización

A todos estos factores hay que añadir uno que, en su momento, vendrá a complicarlo todo: las obras de peatonalización que afectarán a toda la zona de concentración de comisiones, como con las de la calle San Vicente -desde la Plaza de España-, San Agustín y Avenida del Oeste. La obra aún no está adjudicada y los plazos, ahora mismo, son flexibles, pero a nadie escapa que, a lo largo de los próximos años, es más que lógico que haya que llevar reformas en el acceso de las comisiones que hacen el recorrido "Calle San Vicente".

O tumbarlo ya o que decidan los presidentes

¿Qué va a pasar hoy? La cuestión es que el pleno de la JCF, como órgano rector de la fiesta, tiene ante sí un dilema. Porque este tipo de temas de gran calado suelen aprobarse -programa de festejos, fallas de nueva creación- para que, en todo caso, tengan el refrendo de la asamblea de presidentes. De hecho, son muchas las votaciones de este organismo que se saldan o con un visto bueno por aclamación o con una masiva abstención.

Pero ya para la reunión de directiva hay movimientos tendentes a que el tema no prospere incluso en la reunión plenaria. Y si el pleno no lo aprobara , ya no pasaría a la asamblea. Pero la previsión es, sería, que haya debate, con turnos de palabra a favor o en contra -en un organismo que no suele ser de profundos y largos debates más que ocasionalmente- y que se trasladara a los presidentes la decisión final.

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¿Y si se aprueba en el pleno, cual sería la postura de la asamblea? No está claro, porque las sensibilidades son diferentes. Dependería mucho de su poder de convocatoria. Hay cuestiones muy de bloque. Por ejemplo, está claro que las comisiones de Ciutat Vella votarán en bloque en contra, y eso ya son 40 comisiones. O aquellos que lo hagan apelando al inmovilismo. Pero las de poblaciones asociadas y pedanías, a las que el estudio de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat literalmente ha "sacado un ojo" al señalarlos hasta llegar a cuestionarse su participación en modo tradicional-. Dependerá, en gran medida, del poder de convocatoria de unos u otros, teniendo en cuenta que la reunión es el 21 de julio, ya avanzado el calendario, aunque da la sensación de que sí que sería una reunión con notable presencia.