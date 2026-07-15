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Conoce a las candidatas a Falleras Mayores de València: todas las fotos

La "fase de grupos" del proceso para elegir a las embajadoras de la fiesta entra en su recta final

Falleras preseleccionadas para la gran final de 2027

Falleras preseleccionadas para la gran final de 2027 / RLV

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

A pesar de que, en nada, llegará el parón de agosto, el calendario del ejercicio fallero empieza a señalar y mostrar fechas y procesos que anuncian el año 2027, con sus actividades y protagonistas. En el mes de julio, la atención se centra en el proceso previo para elegir las falleras mayores de València. De las más de 600 aspirantes que se inscribieron a finales de junio van a quedar tan solo 146, dentro de la particular selección artificial que supone pasar por el jurado y llevar a cabo, a escala de barrio, la primera gran criba.

Las aspirantes reciben la condición de "Preseleccionadas", que supone ya ser "algo" en la fiesta. Se les ha revestido de ese punto de importancia. Aunque sea una condición efímera para muchas de ellas -120 se quedarán por el camino-, se les da un punto de relevancia: entrevistas, sesiones gráficas, sopar de la punxà, carroza en la Batalla de Flores, participación en la fase final, protagonistas del viaje en barco... es verdad que también se delimitan los papeles. Técnicamente, más allá de "Preseleccionadas", no son nada. No presiden ningún acto ni tienen capacidad de representación. Eso queda para Carmen Prades, Marta Mercader y las cortes de honor hasta el fin de los tiempos. Que serán normalmente el 12-13 de octubre. Pero ahora ya hay un tiempo de compartir atención.

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (solo faltan 18)

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (solo faltan 18)

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Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 (solo faltan 18) /

Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 18)

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Todas las fotos de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 (solo faltan 18) /

Nadie acierta la "quiniela"

Las candidatas ya están en la imaginación general. Se les hace análisis, no siempre atinados, con la superficialidad de las fotografías y las entrevistas públicas y se establecen las "quinielas". Las que nadie acierta en su totalidad. Y con esto, el pueblo se entretiene. Porque la elección fallera, pese a quien pese, es un pegamento importante en la fiesta. Forma parte de la misma, aunque no menos cierto es que arrincone en el foco y la atención -que no en los recursos económicos- a los teóricamente grandes protagonistas, los artistas falleros y los monumentos que plantan. Ese es otro debate.

Las Preseleccionadas tienen varios momentos de exposición. Por una parte, las fotografías de todas ellas, "la orla". Se les da a conocer con la foto "buena", la mejor, que es, debería ser, la que dieron para el Libro Fallero. Ahí, la galería es más rápida de completar. Porque, con una semana de cadencia, se les pone otra cara: cuando acuden a la sede de la Junta Central Fallera para recibir las primeras instrucciones y para participar en las entrevistas. Ahí, el registro cambia porque ya son más "normales": jóvenes y niñas de paisano.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

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Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

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Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

Punxà y Batalla

En la "punxà" y en la Batalla de Flores tendrán un nuevo momento de exposición pública, ésta menos sistemática. Y finalmente llegará, al iniciar septiembre, las "fotos oficiales de preseleccionada": la foto que les hace la Junta Central Fallera antes de la Batalla de Flores. Y que es la que se utiliza ya para todo el proceso: en la elección del Roig Arena y en el duelo final por fallera mayor entre las trece y trece supervivientes.

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Olivereta será la última que aporte tres y tres candidatas en los Jardines del Palau: suya es la única preselección del domingo 19. Ahí quedará completo el "hall of fame" de 73 y 73. Las fotos de particular se completarán el sábado 25 con la última sesión de entrevistas.

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